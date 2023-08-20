Український ринок вантажівок продовжує старіти: автомобілі якого віку найчастіше купують українці — Finance.ua
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Український ринок вантажівок продовжує старіти: автомобілі якого віку найчастіше купують українці

Технології&Авто
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У липні 2023 українці придбали 2,7 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (окрім тягачів). Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та майже стільки ж, як у червні поточного року.
Більшість вантажівок придбали на внутрішньому ринку: 86,2% (2,3 тис. шт.). Найбільш затребуваними були самоскиди (758 шт.), фургони (404 шт.), бортові (284 шт.), платформи (118 шт.) та фургони рефрижератори (96 шт.)
Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т на внутрішньому ринку, липень 2023:
  1. Mercedes-Benz T1/T2 — 166 шт.
  2. КамАЗ 5320 — 113 шт.
  3. Mercedes-Benz Sprinter — 100 шт.
  4. КамАЗ 5511 — 90 шт.
  5. Mercedes-Benz Atego — 82 шт.
  6. ЗІЛ 130 — 76 шт.
  7. ЗІЛ 554 — 69 шт.
  8. ГАЗ 53 — 63 шт.
  9. ГАЗ 3307 — 63 шт.
  10. ГАЗ 3507 — 63 шт.
  11. Iveco Daily — 55 шт.
  12. ЗІЛ 131 — 55 шт.
  13. DAF CF — 48 шт.
  14. Mercedes-Benz Actros — 48 шт.
  15. MAN TGA — 47 шт.
  16. КамАЗ 5510 — 46 шт.
  17. MAN L2000 — 45 шт.
  18. ЗІЛ 4502 — 40 шт.
  19. Volvo FM — 34 шт.
  20. DAF XF — 30 шт.
10 із 20 найпопулярніших вантажівок виявилися моделями російсько-радянського автопрому. При цьому середній вік вантажівок масою понад 3,5 тони, проданих на внутрішньому ринку у липні 2023 року, склав 25 років — на 0,3 року більше, ніж минулого місяця, та аж на 2,4 року більше, ніж у липні-2022.
«Через низьку купівельну спроможність придбати нове авто важко, а привезти вживане з-за кордону складно через законодавчі обмеження: діє обмеження екологічного стандарту не нижче „Євро-5“, а привозити вигідно лише авто віком до 5 років», — підсумували експерти.
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За матеріалами:
mmr.ua
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