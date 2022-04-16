Український ринок праці під час війни: кому, де та скільки зараз платять — Finance.ua
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Український ринок праці під час війни: кому, де та скільки зараз платять

Вчора 09:06Особисті фінанси
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Повномасштабне вторгнення росії на територію України вплинуло на ринок праці. Яку роботу зараз найчастіше шукають люди та в яких містах її найбільше та що пропонують роботодавці — проаналізував сайт із пошуку роботи Jooble.

Міста з найбільшою кількістю вакансій

Традиційно роботу пропонують найбільше у великих містах:
  • Львів — понад 59 тис. вакансій,
  • Київ — понад 7 500 вакансій,
  • Запоріжжя — понад 7 500 вакансій,
  • Дніпро — понад 1 900 вакансій.
Також до десятки міст увійшли:
  • Івано-Франківськ — понад 1 500 вакансій,
  • Вінниця — понад 1 400 вакансій,
  • Житомир — понад 1 тис. вакансій,
  • Луцьк — понад 800 вакансій,
  • Кропивницький — понад 800 вакансій,
  • Кривий Ріг — понад 800 вакансій.

Найпопулярніші 10 вакансій від роботодавців

Серед них найбільш популярними є такі вакансії із такими зарплатами:
  • розробник програмного забезпечення (від 8 тис. до 170 ис. грн/міс.),
  • робітник-різнороб (від 6 500 до 30 тис. грн/міс.),
  • копірайтер (від 8 тис. до 40 тис. грн/міс.),
  • менеджер із продажів (від 7 тис. до 72 300 грн/міс.)
  • водій (від 6 500 до 40 тис. грн/міс.).
Так само активно шукають людей на позиції:
  • оператор кол-центру (від 5 тис. до 30 тис. грн/міс.),
  • консультант (від 6 500 до 18 тис. грн/міс.),
  • кухар (від 6 500 до 20 тис. грн/міс.),
  • тестувальник програмного забезпечення (від 8 тис. до 70 тис. грн/міс.)
  • дизайнер (від 7 тис. до 120 тис. грн/міс.).
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Віддалена робота: яких фахівців шукають роботодавці?

На ринку зараз найбільше пропозицій про віддалену роботу для:
  • розробників програмного забезпечення,
  • менеджерів з продажів,
  • операторів кол-центру,
  • тестувальників програмного забезпечення,
  • дизайнерів.

Робота, яку найчастіше зараз шукають люди в Україні

Серед пошукачів зараз найпопулярнішими є такі запити:
  • водій,
  • прибиральниця,
  • медсестра,
  • продавець,
  • вантажник,
  • тракторист,
  • охоронець,
  • зварювальник,
  • бухгалтер,
  • швачка.
Люди шукають роботу здебільшого у великих містах: Київ, Одеса, Дніпро, Львів. Також у Jooble фіксують багато пошукових запитів у Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі.
Загальна кількість пошукових запитів по Україні зменшилася майже вдвічі з січня 2022 року — на 52,2%. Водночас запити щодо віддаленої роботи зменшилися лише на 4,5% з початку року. Це демонструє популярність та доступність віддаленої роботи й надалі, особливо під час війни.

Ким пошукачі хочуть працювати віддалено?

Пошукачі мають найбільший запит на таку віддалену роботу:
  • бухгалтер,
  • оператор кол-центру,
  • дизайнер,
  • SMM-спеціаліст,
  • юрист,
  • контент-менеджер,
  • маркетолог,
  • перекладач з англійської мови,
  • копірайтер,
  • тестувальник програмного забезпечення.
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За матеріалами: Finance.ua
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