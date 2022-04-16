Український ринок праці під час війни: кому, де та скільки зараз платять — Finance.ua

Повномасштабне вторгнення росії на територію України вплинуло на ринок праці. Яку роботу зараз найчастіше шукають люди та в яких містах її найбільше та що пропонують роботодавці — проаналізував сайт із пошуку роботи Jooble.
Міста з найбільшою кількістю вакансій
Традиційно роботу пропонують найбільше у великих містах:
Львів — понад 59 тис. вакансій,
Київ — понад 7 500 вакансій,
Запоріжжя — понад 7 500 вакансій,
Дніпро — понад 1 900 вакансій.
Також до десятки міст увійшли:
Івано-Франківськ — понад 1 500 вакансій,
Вінниця — понад 1 400 вакансій,
Житомир — понад 1 тис. вакансій,
Луцьк — понад 800 вакансій,
Кропивницький — понад 800 вакансій,
Кривий Ріг — понад 800 вакансій.
Найпопулярніші 10 вакансій від роботодавців
Серед них найбільш популярними є такі вакансії із такими зарплатами:
розробник програмного забезпечення (від 8 тис. до 170 ис. грн/міс.),
робітник-різнороб (від 6 500 до 30 тис. грн/міс.),
копірайтер (від 8 тис. до 40 тис. грн/міс.),
менеджер із продажів (від 7 тис. до 72 300 грн/міс.)
водій (від 6 500 до 40 тис. грн/міс.).
Так само активно шукають людей на позиції:
оператор кол-центру (від 5 тис. до 30 тис. грн/міс.),
консультант (від 6 500 до 18 тис. грн/міс.),
кухар (від 6 500 до 20 тис. грн/міс.),
тестувальник програмного забезпечення (від 8 тис. до 70 тис. грн/міс.)
Віддалена робота: яких фахівців шукають роботодавці?
На ринку зараз найбільше пропозицій про віддалену роботу для:
розробників програмного забезпечення,
менеджерів з продажів,
операторів кол-центру,
тестувальників програмного забезпечення,
дизайнерів.
Робота, яку найчастіше зараз шукають люди в Україні
Серед пошукачів зараз найпопулярнішими є такі запити:
водій,
прибиральниця,
медсестра,
продавець,
вантажник,
тракторист,
охоронець,
зварювальник,
бухгалтер,
швачка.
Люди шукають роботу здебільшого у великих містах: Київ, Одеса, Дніпро, Львів. Також у Jooble фіксують багато пошукових запитів у Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі.
Загальна кількість пошукових запитів по Україні зменшилася майже вдвічі з січня 2022 року — на 52,2%. Водночас запити щодо віддаленої роботи зменшилися лише на 4,5% з початку року. Це демонструє популярність та доступність віддаленої роботи й надалі, особливо під час війни.
Ким пошукачі хочуть працювати віддалено?
Пошукачі мають найбільший запит на таку віддалену роботу:
бухгалтер,
оператор кол-центру,
дизайнер,
SMM-спеціаліст,
юрист,
контент-менеджер,
маркетолог,
перекладач з англійської мови,
копірайтер,
тестувальник програмного забезпечення.
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