Український ринок праці під час війни: кому, де та скільки зараз платять — Finance.ua

Український ринок праці під час війни: кому, де та скільки зараз платять

Вчора 09:06 — Особисті фінанси

Повномасштабне вторгнення росії на територію України вплинуло на ринок праці. Яку роботу зараз найчастіше шукають люди та в яких містах її найбільше та що пропонують роботодавці — проаналізував сайт із пошуку роботи Jooble

Міста з найбільшою кількістю вакансій

Традиційно роботу пропонують найбільше у великих містах:

Львів — понад 59 тис. вакансій,

Київ — понад 7 500 вакансій,

Запоріжжя — понад 7 500 вакансій,

Дніпро — понад 1 900 вакансій.

Також до десятки міст увійшли:

Івано-Франківськ — понад 1 500 вакансій,

Вінниця — понад 1 400 вакансій,

Житомир — понад 1 тис. вакансій,

Луцьк — понад 800 вакансій,

Кропивницький — понад 800 вакансій,

Кривий Ріг — понад 800 вакансій.

Найпопулярніші 10 вакансій від роботодавців

Серед них найбільш популярними є такі вакансії із такими зарплатами:

розробник програмного забезпечення (від 8 тис. до 170 ис. грн/міс.),

робітник-різнороб (від 6 500 до 30 тис. грн/міс.),

копірайтер (від 8 тис. до 40 тис. грн/міс.),

менеджер із продажів (від 7 тис. до 72 300 грн/міс.)

водій (від 6 500 до 40 тис. грн/міс.).

Так само активно шукають людей на позиції:

оператор кол-центру (від 5 тис. до 30 тис. грн/міс.),

консультант (від 6 500 до 18 тис. грн/міс.),

кухар (від 6 500 до 20 тис. грн/міс.),

тестувальник програмного забезпечення (від 8 тис. до 70 тис. грн/міс.)

дизайнер (від 7 тис. до 120 тис. грн/міс.).

Віддалена робота: яких фахівців шукають роботодавці?

На ринку зараз найбільше пропозицій про віддалену роботу для:

розробників програмного забезпечення,

менеджерів з продажів,

операторів кол-центру,

тестувальників програмного забезпечення,

дизайнерів.

Робота, яку найчастіше зараз шукають люди в Україні

Серед пошукачів зараз найпопулярнішими є такі запити:

водій,

прибиральниця,

медсестра,

продавець,

вантажник,

тракторист,

охоронець,

зварювальник,

бухгалтер,

швачка.

Люди шукають роботу здебільшого у великих містах: Київ, Одеса, Дніпро, Львів. Також у Jooble фіксують багато пошукових запитів у Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі.

Загальна кількість пошукових запитів по Україні зменшилася майже вдвічі з січня 2022 року — на 52,2%. Водночас запити щодо віддаленої роботи зменшилися лише на 4,5% з початку року. Це демонструє популярність та доступність віддаленої роботи й надалі, особливо під час війни.

Ким пошукачі хочуть працювати віддалено?

Пошукачі мають найбільший запит на таку віддалену роботу:

бухгалтер,

оператор кол-центру,

дизайнер,

SMM-спеціаліст,

юрист,

контент-менеджер,

маркетолог,

перекладач з англійської мови,

копірайтер,

тестувальник програмного забезпечення.

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