Український народ став лауреатом премії Сахарова — Finance.ua
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Український народ став лауреатом премії Сахарова

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Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.
Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляється в Twitter.
«Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого немає гідніше. Вітаємо мужній народ України», — заявила Мецола.
Премія «За свободу думки» імені Сахарова — це премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом. Нагорода є головною правозахисною премією ЄС.
Члени Європейського парламенту висувають кандидатів на премію Сахарова у вересні щороку. Кожен кандидат має заручитися підтримкою щонайменше 40 членів парламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру.
Раніше ми писали, що Група Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті номінувала всіх українців та Президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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