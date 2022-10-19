Український народ став лауреатом премії Сахарова — Finance.ua

Український народ став лауреатом премії Сахарова
Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.
Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляється в Twitter.
«Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого немає гідніше. Вітаємо мужній народ України», — заявила Мецола.
Премія «За свободу думки» імені Сахарова — це премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом. Нагорода є головною правозахисною премією ЄС.
Члени Європейського парламенту висувають кандидатів на премію Сахарова у вересні щороку. Кожен кандидат має заручитися підтримкою щонайменше 40 членів парламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру.
Раніше ми писали, що Група Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті номінувала всіх українців та Президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною