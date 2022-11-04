Український феномен: у «Дії» розповіли скільки військових облігацій придбали громадяни — Finance.ua
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Український феномен: у «Дії» розповіли скільки військових облігацій придбали громадяни

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Український феномен: у «Дії» розповіли скільки військових облігацій придбали громадяни
Український феномен: у «Дії» розповіли скільки військових облігацій придбали громадяни
Станом на 3 листопада через «Дію» продано військових облігацій на понад 80 млн.
Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік під час онлайн-брифінгу.
"Тобто якщо військова облігація коштує від 900 до 1 тис. грн, то це понад 80 тис. цінних паперів.
Є партнери і банки, які продають облігації самостійно. Але саме доступність цього сервісу у «Дії» є важливим і пріоритетним для більшості пересічних громадян", — каже Банік.
При цьому, за його словами, існує певний український феномен: як тільки частішають обстріли України росією, динаміка донатів та купівлі військових облігацій зростає.
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Чиновник також розповів, що Мінцифри планує додавати нові облігації-міста у застосунок.
«Що стосується нових облігацій, як от «Бердянськ» — вони будуть з’являтися, але кількість облігацій у будь-якому випадку є вичерпною. І як тільки вичерпуються одні облігації, наші партнери поспішають додати нові.
Нагадаю, що «Дія» сама не продає військові облігації. У нас є кілька партнерів, як от Укргазбанк чи Bond.ua, які і є продавцями облігацій. Але щоб українці не ходили різними сайтами та застосунками, їх представили у «Дії», — зазначив Банік.

Довідка Finance.ua:

  • військові облігації — це цінні папери, які випускає держава. Залучені через продаж облігацій кошти йдуть на підтримку економіки, на найнагальніші потреби. Детальніше про те, скільки коштують військові облігації України і як їх купити у «Дії» — читайте у статті за посиланням;
  • загалом упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд залучив до держбюджету від розміщення військових облігацій 166,4 млрд грн, що за офіційним курсом становить близько 5 млрд дол.
За матеріалами:
Finance.ua
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