Український бізнес зможе купувати е/е дешевше у ЄС – голова «Оператора ринку» — Finance.ua

Український бізнес зможе купувати е/е дешевше у ЄС – голова «Оператора ринку» Сьогодні 10:29 — Енергетика

Український бізнес зможе купувати е/е дешевше у ЄС – голова «Оператора ринку»

Український бізнес зможе купувати електроенергію дешевше на європейському енергоринку після запуску механізму market coupling із ЄС.

Про це повідомив в. о. гендиректора АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва.

«Якщо проаналізувати цінову ситуацію на ринку на добу вперед (РДВ) у жовтні в Словаччині та Румунії, з якими у нас є загальний перетин, то в 50 годинах там ціна була нижчою на 16%, а подекуди зниження ціни було понад 40%, ніж на РДВ України», — написав Гавва.

За його словами, український бізнес міг би скористатися такою кон’юнктурою ринку та закуповувати електроенергію дешевше або експортувати, якщо цінова ситуація в країні цьому сприятиме.

«Для цього Україні дуже важливо запустити market coupling із ЄС», — наголосив голова «Оператора ринку».

За його інформацією, загалом за жовтень ціни на електроенергію в сусідніх європейських державах знизилися на більш ніж 40%.

Як повідомлялося з посиланням на Гавву, Україна має шанс приєднатися до об’єднаного спотового ринку Європи як договірна сторона Енергетичного співтовариства та запустити market coupling у тестовому режимі в II кварталі 2023 року.

У грудні 2022 року у ЄС мають затвердити Регламент ЄС 2015/1222 САСМ, належна імплементація якого дасть змогу запустити market coupling у тестовому режимі.

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