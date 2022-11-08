Український бізнес отримав мікрогранти на 150 мільйонів гривень — Мінекономіки — Finance.ua

Український бізнес отримав мікрогранти на 150 мільйонів гривень — Мінекономіки Вчора 09:45 — Казна та Політика

Український бізнес отримав мікрогранти на 150 мільйонів гривень — Мінекономіки

Мінекономіки схвалило 2131 заяву на мікрогранти для бізнесу за програмою «Власна справа», в межах якої підприємці отримали майже 150 мільйонів гривень.

Про це заявила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Уряд запропонував бізнесу низку програм, щоб підтримати його в цей непростий для всієї країни час. Зокрема, це грантові програми єРобота, які діють з липня, програма релокації підприємств з небезпечних територій, кредитування бізнесу під 5-7-9%, з наступного року запустимо ще кілька активних програм зайнятості, що стимулюватимуть роботодавців брати на роботу деякі категорії людей», — розповіла Бережна.

За її словами, грантові програми користуються серед підприємців значним попитом. Особливо, програма мікрогрантів, за якою можна отримати від держави грант до 250 тис. грн на започаткування чи розширення власної справи.

«На сьогодні українці подали понад 14,7 тисячі заяв на різні грантові програми єРобота. Понад 13 тисяч заяв з них — на отримання мікрогрантів за програмою „Власна справа“. Успішною визнана вже 2131 заява. І нині вже виплачено понад 200 млн грн отримувачам грантів, зокрема мікрогрантів — на майже 150 млн грн», — повідомила Тетяна Бережна.

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Вона також нагадала, що гранти — це безповоротна допомога від держави. Але обов’язковою умовою їх надання є створення підприємцями робочих місць. І кошти від держави, отримані у вигляді грантів, мають бути повернуті ними впродовж 3 років до бюджету через сплату податків від діяльності підприємств, в тому числі податків з праці — податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску.

За урядовою програмою релокації в більш безпечні регіони країни за підтримки держави, було переміщено 770 підприємств, 599 з яких вже відновили свою роботу. Найбільше підприємств релокувалось до Львівської (30%), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%) областей.

Також підтримкою для бізнесу є можливість отримати кредитування на пільгових умовах за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». На час воєнного стану і місяць після його завершення підприємці можуть взяти кредит до 60 млн грн під 0%. На сьогодні банки видали вже майже 50 тисяч кредитів за цією програмою на загальну суму понад 150 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

з наступного року почнуть діяти активні програми зайнятості, за якими роботодавці отримуватимуть певні пільги за працевлаштування окремих категорій осіб;

наприклад, за працевлаштування молоді на перше робоче місце, людей, що тривалий час були безробітними, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, ветеранів. Роботодавець у таких випадках отримуватиме компенсацію у вигляді повернення йому з державного бюджету частини ЄСВ, або частини заробітної плати чи податку на доходи фізичних осіб протягом певного часу.

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