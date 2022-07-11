Український автозавод розпочав випуск кросоверів — Finance.ua
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Український автозавод розпочав випуск кросоверів

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Один із автомобілебудівних заводів України відновив роботу. Повідомляється, що завод «Єврокар», який простоював 3 місяці, запустив свої конвеєри.
Представники заводу розповіли, що, незважаючи на складну ситуацію, на підприємстві продовжують працювати 200 осіб. Прибутку завод не приносить, але зберегти робочі місця все ж таки вдалося, інформує AvtoBlog.
Завод випускає до 30 машин на добу. Із трьох виробничих ліній продовжує працювати лише один цех.
Український завод «Єврокар» є офіційним представником чеської компанії Skodа. Виробничі потужності підприємства дозволяють випускати по 80 тисяч машин на рік. 2020 року завод випустив 80,6% від загального обсягу виробництва автомобілів в Україні.

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За матеріалами:
MMR
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