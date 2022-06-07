Український "Альфа-Банк" змінить назву, аби не асоціюватися з рф — Finance.ua

Український "Альфа-Банк" змінить назву, аби не асоціюватися з рф

Вчора 11:18 — Фондовий ринок

Український "Альфа-Банк" змінить назву, аби не асоціюватися з рф

Правління « Альфа-Банк у Україна» хоче змінити назву банку, аби не асоціюватися з брендом російського підсанкційного «Альфа-Банку».

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів Симеон Дянков, який виступає довіреною особою з правом голосу за акціями підсанкційних акціонерів «Альфа-Банку Україна».

«За кілька днів після початку війни правління ухвалило рішення відмовитися від бренду „Альфа-Банк“. Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в росії», — сказав він.

Дянков зазначив, що рішення про перейменування ухвалило українське керівництво банку, і щоб реалізувати його на практиці, потрібні рішення зборів акціонерів, робочі державні реєстри та відповідні нотаріальні дії.

«Щойно відкриються реєстри і буде можливість втілити рішення юридично, частиною моєї функції буде провести необхідні рішення через щорічні збори акціонерів. Я представляю зараз більшість голосів на цих зборах», — пояснив він.

Наразі, за його словами, банк опрацьовує декілька назв — яка саме буде обрана, фінустанова повідомить пізніше.

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Крім того, додав Дянков, спільне ім’я з російською фінустановою заважає роботі банку, тому «українська команда швидко прийняла рішення про його зміну».

Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російські бізнесмени Андрій Косогов (40,96%), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

Нагадаємо, Національний банк визнав акціонерів українського Альфа-Банку, підсанкційних Михайла Фрідмана та Петра Авена, такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.

Альфа-Банк Україна погодив з Нацбанком кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку. Раніше Британія та ЄС наклали санкції на бенефіціарів банку Фрідмана та Авена.

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