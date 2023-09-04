Український агросектор може втратити мільярди доларів: названо загрозу — Finance.ua

Український агросектор може втратити мільярди доларів: названо загрозу Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Український агросектор може втратити мільярди доларів: названо загрозу

Наразі Україна експортує близько 3 млн тонн зерна на місяць. Якщо цей показник не наростити до 5,5−6 млн. тонн, то вітчизняний агросектор за рік може втратити не менше 3−4 млрд доларів.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі телемарафону

«Урожай буде більшим, ніж прогнозований, орієнтовно він буде на рівні 75 млн тонн. Враховуючи ці цифри та внутрішнє споживання, нам потрібно експортувати на місяць мінімум 5,5−6 млн тонн зерна, щоб не було надлишків, які переходитимуть на наступний урожай. Наразі експорт відбувається сухопутними шляхами і по Дунаю, на 3 млн на місяць ми виходимо, але це мало», — зазначив він.

Депутат наголосив, якщо експорт зерна залишиться на такому рівні, як зараз, то вітчизняний агросектор за рік може втратити щонайменше 3−4 млрд доларів. У такому разі, за словами Соломчука, українським аграріям важко виплачуватиме паї, закуповуватиме наступного року насіння та добрива.

«Це може призвести до зниження якості сільськогосподарських культур. І меншим буде врожай наступного сезону», — наголосив він.

Експорт зерна з України

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, у 2022−2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 по 30 червня 2023 року) Україна експортувала 48,99 млн тонн зерна.

Експерти прогнозують, що цього сезону експортний потенціал України становить 43 млн тонн зернових та олійних культур.

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УНІАН За матеріалами:

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