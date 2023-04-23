Українським водіям в Німеччині створюють нові обмеження — Finance.ua
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Українським водіям в Німеччині створюють нові обмеження

Технології&Авто
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У багатьох країнах українські громадяни могли користуватись великою кількістю пільг протягом останнього року.
За останній рік, поки в Україні триває повномасштабна війна, багато європейських країн підставили плече та прийняли у себе українських біженців. У більшості випадків, заради біженців владі європейських країн доводилося йти на певні поступки, чи то продовження терміну дії прострочених документів, чи дозвіл на в’їзд до країни без повного пакета документів.
Водночас деякі країни вирішили прикрити ярмарок небачених пільг для українців. Однією із перших за посилення умов для українських біженців виступила Німеччина, де планують змусити українців реєструвати свої авто.
Нинішнє німецьке законодавство передбачає, що на автомобілі не можна їздити більше ніж рік без перереєстрації, якщо людина переїхала до Німеччини. Для більшості українських громадян пільговий період уже минув і, як повідомляють у виданні DW, німецький уряд відмовився його продовжувати.
Це нововведення означає, що всі українські автомобілі в Німеччині потрібно поставити на облік. В іншому випадку ці авто не можна використовувати на дорогах загального користування. При цьому процедуру реєстрації українських автомобілів у Німеччині ще потрібно узгодити.

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За матеріалами:
MMR
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