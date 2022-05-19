Українським військовим передали понад 146 млн грн, заарештованих у справі двох адвокатів — Finance.ua

Українським військовим передали понад 146 млн грн, заарештованих у справі двох адвокатів

Вчора 03:13 — Казна та Політика

Українським військовим передали понад 146 млн грн, заарештованих у справі двох адвокатів

Суд передав ЗСУ понад 146 млн грн, арештованих у справах двох адвокатів, які просили хабар за вирішення питання щодо справи в ОАСК.

Про це повідомила САП у Т елеграм

«За клопотанням прокурорів САП Вищим антикорупційним судом для забезпечення потреб Збройних сил України передано понад $3,7 млн доларів, майже 846 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. грн, які були вилучені та арештовані в рамках розслідування кримінального провадження стосовно двох адвокатів, яких у квітні минулого року викрили на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди», — зазначили у відомстві.

За $100 тис. доларів адвокати обіцяли «розв’язати» питання з винесенням рішення у справі, яку слухають в ОАСК Києва. Їх викрили 6 квітня 2021 року. Під час обшуків у адвокатів знацшли предмети, схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Обвинувальний акт до антикорупційного суду скерували 14 березня 2022 року.

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