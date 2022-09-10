Українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт і житло: умови — Finance.ua

Українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт і житло: умови Вчора 17:00 — Особисті фінанси

У Польщі студентам з України пропонують безкоштовне навчання. А також на цей період їм запропонують безкоштовне проживання. Головна умова — поєднання роботи та навчання.

Про це пише Наша Польща.

Можливість поєднувати роботу з освітою доступна за програмою Studiujepracuje.pl.

У студентів є можливість самостійно обрати спеціальність та навчальний заклад, в якому будуть здобувати нову професію та одночасно працювати.

Учасникам проекту нададуть допомогу в пошуку роботи з гідним рівнем заробітної плати.

А також гарантують: повне покриття вартості навчання та безкоштовне проживання.

Учасникам програми нададуть житло на весь період. Але, якщо хочете орендувати його самостійно, то будете щомісяця отримувати 600 злотих покриття витрат на користування громадським транспортом (150 злотих на місяць), приватне медичне страхування, бонус на канікули в розмірі 1800 злотих один разх на рік.

Учасниками проекту можуть стати українці віком від 18 до 25 років, які вже навчаються, або планують розпочати навчання заочно, онлайн в ВНЗ або поліціальній школі.

Буде запропоновано близько 200 напрямків в різних навчальних закладах. До проекту долучились навчальні заклади з 85 міст Польщі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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