Українським переселенцям погасили борги за червень по виплатам на проживання — Finance.ua

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Українським переселенцям погасили борги за червень по виплатам на проживання

Казна та Політика
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Українським переселенцям погасили борги за червень по виплатам на проживання
Українським переселенцям погасили борги за червень по виплатам на проживання
Внутрішньо переміщеним особам погасили борги по грошовій допомозі на проживання за червень. На це було спрямовано майже 3 мільярди гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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«Станом на 20 червня в повному обсязі погашено заборгованість по грошовій допомозі на проживання для ВПО за перший та другий виплатні періоди червня. За цей період на виплати внутрішньо переміщеним особам загалом було спрямовано понад 2,7 млрд гривень», — сказано в повідомленні.
Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для решти ВПО.

Довідка Finance.ua:

  • громадяни України, які через бойові дії були змушені переїхати до інших регіонів, можуть розраховувати на виплати від держави. Але часто трапляються ситуації, коли виплати не надходять чи затримуються. Куди звертатися тимчасовим переселенцям у разі, якщо допомога не надійшла вчасно;
  • причини, чому можуть відмовити у виплатах;
  • новостворений бізнес зможе скористатись урядовою програмою підтримки роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію.
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За матеріалами:
Finance.ua
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