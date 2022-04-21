Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції — Finance.ua

Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції

Вчора 20:26 — Казна та Політика

Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції

В Україні покарають бізнесменів, які працюють у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, і не платять податки. Кожен такий випадок розглядатиметься окремо, і якщо податкові органи бачать, що війна є лише виправданням, підприємця чекають на санкції.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») в інтерв’ю ЕП.

За його словами, більшість платників податків займають патріотичну позицію та сплачують податки навіть наперед, але є й ті, хто просто користується воєнним становищем.

«Ми зараз працюємо з кожним платником податків. По кожній області, по кожному району, загалом по Україні відпрацьовуємо необхідність сплати податків. Жодних питань немає до платників у зоні бойових дій або в областях, де здійснюється евакуація. Але якщо ти перебуваєш у Чернівцях та обґрунтовуєш несплату податків війною, то це щонайменше аморально. Ми все одно прийдемо за тобою», — заявив Гетманцев.

Він нагадав, що податки сплачуються із доходів. Тому до бізнесу, який не отримує прибутків, претензій не буде. «Але якщо ти працюєш, отримуєш дохід і з цього доходу не сплачуєш податки, то у країні, що воює, це неможливо», — підкреслив Гетманцев.

Депутат пояснив, що податки необхідні для наповнення бюджету, з якого фінансуються Збройні Сили України. При цьому слід пам’ятати, що державні витрати зростають — бюджет війни більш ніж вчетверо більше, ніж бюджет миру.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.