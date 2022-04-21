Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції — Finance.ua
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Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції

Вчора 20:26Казна та Політика
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Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкціїУкраїнським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції
В Україні покарають бізнесменів, які працюють у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, і не платять податки. Кожен такий випадок розглядатиметься окремо, і якщо податкові органи бачать, що війна є лише виправданням, підприємця чекають на санкції.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») в інтерв’ю ЕП.
За його словами, більшість платників податків займають патріотичну позицію та сплачують податки навіть наперед, але є й ті, хто просто користується воєнним становищем.
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«Ми зараз працюємо з кожним платником податків. По кожній області, по кожному району, загалом по Україні відпрацьовуємо необхідність сплати податків. Жодних питань немає до платників у зоні бойових дій або в областях, де здійснюється евакуація. Але якщо ти перебуваєш у Чернівцях та обґрунтовуєш несплату податків війною, то це щонайменше аморально. Ми все одно прийдемо за тобою», — заявив Гетманцев.
Він нагадав, що податки сплачуються із доходів. Тому до бізнесу, який не отримує прибутків, претензій не буде. «Але якщо ти працюєш, отримуєш дохід і з цього доходу не сплачуєш податки, то у країні, що воює, це неможливо», — підкреслив Гетманцев.
Депутат пояснив, що податки необхідні для наповнення бюджету, з якого фінансуються Збройні Сили України. При цьому слід пам’ятати, що державні витрати зростають — бюджет війни більш ніж вчетверо більше, ніж бюджет миру.
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За матеріалами: Обозреватель
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