Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції — Finance.ua

Українським бізнесменам, які користуються воєнним становищем, готують санкції
В Україні покарають бізнесменів, які працюють у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, і не платять податки. Кожен такий випадок розглядатиметься окремо, і якщо податкові органи бачать, що війна є лише виправданням, підприємця чекають на санкції.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») в інтерв’ю ЕП.
За його словами, більшість платників податків займають патріотичну позицію та сплачують податки навіть наперед, але є й ті, хто просто користується воєнним становищем.
«Ми зараз працюємо з кожним платником податків. По кожній області, по кожному району, загалом по Україні відпрацьовуємо необхідність сплати податків. Жодних питань немає до платників у зоні бойових дій або в областях, де здійснюється евакуація. Але якщо ти перебуваєш у Чернівцях та обґрунтовуєш несплату податків війною, то це щонайменше аморально. Ми все одно прийдемо за тобою», — заявив Гетманцев.
Він нагадав, що податки сплачуються із доходів. Тому до бізнесу, який не отримує прибутків, претензій не буде. «Але якщо ти працюєш, отримуєш дохід і з цього доходу не сплачуєш податки, то у країні, що воює, це неможливо», — підкреслив Гетманцев.
Депутат пояснив, що податки необхідні для наповнення бюджету, з якого фінансуються Збройні Сили України. При цьому слід пам’ятати, що державні витрати зростають — бюджет війни більш ніж вчетверо більше, ніж бюджет миру.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.