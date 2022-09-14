Українським біженцям у Німеччині не вистачає житла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українським біженцям у Німеччині не вистачає житла

395
Українським біженцям не вистачає житла: Асоціація міст Німеччини звернулася до федерального уряду з проханням якнайшвидше скликати новий саміт щодо біженців за участю земель та муніципалітетів, пише Tagesschau.
«На ньому необхідно обговорити справедливий розподіл біженців», — сказав президент Асоціації міст Маркус Леве. Крім того, на його думку, необхідно терміново обговорити необхідність збільшення можливостей федеральних земель з прийому біженців та питання про відповідне відшкодування витрат.
Асоціацію міст насторожує той факт, що дедалі більше федеральних земель закриваються для прийому українських воєнних біженців.
В результаті зараз розподіл біженців більше не працює, сказав Леві. Важливо, щоб федеральний уряд втрутився у процес швидко та скоординовано.
Читайте також
В Асоціації міст також очікують, що кількість біженців з України збільшиться із настанням холодів. Крім того, передбачається, що частина українців, які вже перебувають у Німеччині, більше не зможуть залишатись у приватних домогосподарствах. І мають бути розміщені десь за рахунок держави.
Водночас збільшується кількість прохачів притулку та біженців з інших країн. Леве передбачає, що майбутньої зими ряду міст доведеться знову розміщувати біженців у спортзалах та інших приміщеннях.

Довідка Finance.ua:

  • Німеччина змінить правила перебування українців у країні. У Німеччині з 1 вересня почали вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні. Якщо перебування особи без візи в Німеччині закінчується до 31 серпня або в цей день, необхідно було заздалегідь оформити документ до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких в Німеччині закінчиться в проміжку з 1 вересня до 1 грудня, теж повинні подати заявку на реєстрацію.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.