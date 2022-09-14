Українським біженцям у Німеччині не вистачає житла — Finance.ua

Українським біженцям у Німеччині не вистачає житла Вчора 07:52

Українським біженцям не вистачає житла: Асоціація міст Німеччини звернулася до федерального уряду з проханням якнайшвидше скликати новий саміт щодо біженців за участю земель та муніципалітетів, пише Tagesschau

«На ньому необхідно обговорити справедливий розподіл біженців», — сказав президент Асоціації міст Маркус Леве. Крім того, на його думку, необхідно терміново обговорити необхідність збільшення можливостей федеральних земель з прийому біженців та питання про відповідне відшкодування витрат.

Асоціацію міст насторожує той факт, що дедалі більше федеральних земель закриваються для прийому українських воєнних біженців.

В результаті зараз розподіл біженців більше не працює, сказав Леві. Важливо, щоб федеральний уряд втрутився у процес швидко та скоординовано.

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В Асоціації міст також очікують, що кількість біженців з України збільшиться із настанням холодів. Крім того, передбачається, що частина українців, які вже перебувають у Німеччині, більше не зможуть залишатись у приватних домогосподарствах. І мають бути розміщені десь за рахунок держави.

Водночас збільшується кількість прохачів притулку та біженців з інших країн. Леве передбачає, що майбутньої зими ряду міст доведеться знову розміщувати біженців у спортзалах та інших приміщеннях.

Довідка Finance.ua:

Німеччина змінить правила перебування українців у країні. У Німеччині з 1 вересня почали вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні. Якщо перебування особи без візи в Німеччині закінчується до 31 серпня або в цей день, необхідно було заздалегідь оформити документ до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких в Німеччині закінчиться в проміжку з 1 вересня до 1 грудня, теж повинні подати заявку на реєстрацію.

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