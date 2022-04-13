Українським біженцям складно працевлаштуватися у великих містах Польщі — Finance.ua

Українським біженцям складно працевлаштуватися у великих містах Польщі

Вчора 09:47 — Особисті фінанси

У великих містах Польщі виникли довгі черги з українських біженців за отриманням польського ідентифікаційного номера, а також обмежена кількість вакансій та проблеми із влаштуванням дітей у школи й дитсадки.

Про це йдеться у звіті, складеному Рухом місцевого самоврядування Так! Для Польщі, до якого входять понад 300 мерів польських міст і містечок, повідомляє Економічна правда з посиланням на Gremi Personal.

Відзначається, що великі виробничі підприємства, складські приміщення, економічні зони розташовані поза межами великих міст. Рівень життя в них також гідний, а ресурсів для допомоги біженцям — більше.

«Але біженці цього не знають і хочуть їхати у Варшаву, Краків чи Гданськ, де, на їхню думку, буде легше знайти роботу і де вже є велика українська громада», — відзначає гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

За його словами, на польському ринку праці з’явилася велика кількість жінок, більшість із яких не володіють польською мовою на комунікативному рівні, але проблема не обмежується пошуком підробітків для жінок з України.

Відзначається, що раніше в Польщі доводилося стикатися з економічною міграцією, нинішня її хвиля — раптова і хаотична. В результаті роботодавці можуть зіткнутися з високою плинністю кадрів.

Зокрема, у галузях, найбільш відкритих для найму іноземців, таких як виробництво продуктів харчування, логістика, готельний бізнес і ресторани, попит на іноземних робітників часто буває змінним і сезонним. У цих галузях очікується високий попит на працівників найближчим часом, але в другій половині року він традиційно падає.

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