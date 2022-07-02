Українськім біженцям у Чехії продовжать надавати допомогу — Finance.ua
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Українськім біженцям у Чехії продовжать надавати допомогу

Особисті фінанси
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Президент Чехії Мілош Земан підтримав зміни до закону lex Ukraine. Вони передбачають, що українці можуть отримувати фінансову допомогу і через шість місяців після отримання тимчасового захисту.
Про це пише Radio Prague International.
«Одна зі змін регулює надання пільг біженцям, які прибули до Чехії. І через шість місяців після отримання статусу тимчасового захисту, протягом яких біженці можуть, як і нині, просити про гуманітарну допомогу в сумі 5 тисяч крон на місяць, вони й надалі зможуть претендувати на виплати, але вже в дещо меншому обсязі, а саме в розмірі прожиткового мінімуму», — йдеться у повідомленні.
Радіо Прага зазначає, що з початку липня прожитковий мінімум зросте для дорослих до 4620 крон (близько 194 доларів США), а для дітей до 3320 крон (139 доларів США) на місяць.
Видання повідомляє, що 30 червня в Чехії був останній день надзвичайної стану, який запровадили через хвилю біженців з України. Зазначають, що цей режим дозволив державі і місцевим органам влади гнучко реагувати на розміщення біженців і розміщувати їх у таких приміщеннях, де це було б неможливо за чинним законодавством.
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Ще одна поправка до закону, яку президент Чехії підписав 29 червня, дозволить розміщення і реєстрацію біженців із України і після закінчення надзвичайного стану. Міністерства та інші органи влади і надалі зможуть зводити будівлі для розміщення біженців. Регіони разом із територіальними громадами мають і надалі надавати тимчасовий притулок і житло для біженців.
  • Станом на 10 червня Чехія надала 369 464 віз тимчасового захисту для вимушено переміщених людей з України.
  • 16 червня уряд Чехії схвалив обмеження виплат для біженців з України. Українці отримуватимуть 5000 крон, що становить приблизно 200 євро.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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