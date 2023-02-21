Українські захисники отримали унікальний шведський всюдихід (фото) — Finance.ua
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Українські захисники отримали унікальний шведський всюдихід (фото)

Казна та Політика
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Бійці 118-ї окремої бригади Сил Територіальної Оборони ЗСУ отримали шведський санітарний всюдихід Bandvagn 202.
Українські захисники отримали унікальний шведський всюдихід (фото)
Всюдихід BV 202 створений для роботи в холодну погоду та на м’якому ґрунті й добре зарекомендував себе за таких умов.
Зазначимо, Bandvagn 202 (Bv 202) — це снігохідна гусенична зчленована машина-амфібія, розроблена Bolinder-Munktell, дочірньою компанією Volvo, для сухопутних військ Швеції на початку 1960-х років. Машина складається із двох гумових гусеничних вузлів на підвісці Кегресса з різноспрямованим поворотом між ними.
Передній блок містить двигун і коробку передач, через які потужність передається на передні, а через приводний вал у механізмі повороту — на задні гусениці.
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Всюдихід може розвивати швидкість 35 км/год на суші та 7 км/год на воді. Машина перевозить водія та командира в передовій частині та до 8 військовослужбовців або 800 кг у причепі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
mmr.ua
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