Українські захисники отримали унікальний шведський всюдихід (фото) — Finance.ua

Українські захисники отримали унікальний шведський всюдихід (фото) Сьогодні 04:24 — Казна та Політика

Бійці 118-ї окремої бригади Сил Територіальної Оборони ЗСУ отримали шведський санітарний всюдихід Bandvagn 202.

Всюдихід BV 202 створений для роботи в холодну погоду та на м’якому ґрунті й добре зарекомендував себе за таких умов.

Зазначимо, Bandvagn 202 (Bv 202) — це снігохідна гусенична зчленована машина-амфібія, розроблена Bolinder-Munktell, дочірньою компанією Volvo, для сухопутних військ Швеції на початку 1960-х років. Машина складається із двох гумових гусеничних вузлів на підвісці Кегресса з різноспрямованим поворотом між ними.

Передній блок містить двигун і коробку передач, через які потужність передається на передні, а через приводний вал у механізмі повороту — на задні гусениці.

Всюдихід може розвивати швидкість 35 км/год на суші та 7 км/год на воді. Машина перевозить водія та командира в передовій частині та до 8 військовослужбовців або 800 кг у причепі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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