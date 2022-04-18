Українські власники Mazda отримають суттєву знижку на сервіс в Європі — Finance.ua

Українські власники Mazda отримають суттєву знижку на сервіс в Європі

Головний офіс Mazda в Європі оголошує про підтримку українців, власників автомобілів Mazda, які залишили свої домівки у зв’язку з війною в Україні та перетнули кордон з ЄС, щоб знайти безпечний притулок.

Для багатьох українських власників автомобілів Mazda, що наразі евакуювалися на своїх автомобілях до Європи, виникає актуальне питання — проведення планового ТО, а також його вартості в Європі. Щоб запобігти незапланованим витратам і не залишитися без автомобіля закордоном, важливо дотримуватися регламентного терміну щодо проведення планового ТО, особливо після важкої та тривалої дороги.

Актуальним постає питання вартості проведення ТО, адже в Європі вона є значно вищою, ніж в Україні в основному за рахунок різниці у вартості нормо-години. Наприклад, в Україні нормо-година сервісу коштує в середньому 20-30 євро (без ПДВ), а в Європі — у рази більше, близько 100-120 євро (без ПДВ).

Попередньо, кампанія по підтримці триватиме з 15 квітня 2022 року по 31 липня 2022 року.

Для того, щоб отримати знижку у розмірі 150 євро (без ПДВ) під час проходження будь-якого планового технічного обслуговування, потрібно звернутися до офіційного дилера Mazda в Європі. Знижка поширюється виключно на автомобілі з українською реєстрацією ТЗ, що були куплені у одного з офіційних дилерів в Україні, незалежно від моделі, та надається за умови наявності українського паспорта.

Під час проведення технічного обслуговування офіційним сервісним центром в Європі будуть виконані всі необхідні роботи, згідно з регламентом Mazda. Уся належна інформація за підсумками ТО буде внесена в єдину систему Mazda та Цифрову Сервісну Книгу вашого автомобіля. Таким чином, гарантію на автомобіль буде повністю збережено.

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