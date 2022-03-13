Українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною для економії вугілля - уряд — Finance.ua

Українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною для економії вугілля - уряд

Вчора 14:17 — Енергетика

Українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною для економії вугілля - уряд

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною для економії вугілля.

Як він заявив у відеозверненні , наразі функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції, ТЕЦ.

За словами Шмигаля, діють домовленості з Польщею на постачання додаткових партій вугілля залізницею.

«Для економії вугілля уряд прийняв рішення, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною. Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів», — зазначив він.

Очільник уряду додав, що наразі продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

Він наголосив, що «Укргазвидобування» продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через обстріли окупантів понад 700 тисяч українців не мають електропостачання.

За даними відомства, найбільш складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні — понад 233 тисяч абонентів без електропостачання, повністю відключено м. Маріуполь.

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