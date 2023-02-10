Українські стартапи представили власні ідеї Федорову — Finance.ua
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Українські стартапи представили власні ідеї Федорову

Казна та Політика
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Ураїнські стартапери продовжують представляти технологічні розробки в спільному проекті Мінцифри та Фонду розвитку інновацій. У другому випуску «Кабінет Стартапів України» віце-прем’єр-міністру — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.
Про це пише Урядовий портал.
«Щодня українці створюють революційні продукти, які змінюють хід війни й рятують життя. Наше завдання — дати можливість їм розвиватися. Фонд розвитку інновацій під управлінням Мінцифри допоможе реалізовувати проекти в сфері military-tech, IT-продукти. Українські розробки ефективно працюватимуть в нашій країні, а згодом стануть успішним продуктом для експорту», — зазначив Михайло Федоров.
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У другому випуску три стартапи представили власні ідеї в ліфті Будинку Уряду. Щоб розповісти й зацікавити ведучих проекту, кожен мав час, за який можна доїхати в ліфті з першого на десятий поверх Будинку Уряду.
  • БпЛА «Гор» — стартап Airlogix. Це розвідувальний комплекс, призначений для розвідки й коригування артилерії на висотах до 3500 м. Він дозволяє виявляти ворожу артилерію, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби й системи протиповітряної оборони.
  • Temerland — безпілотна роботизована платформа «Скорпіон 2», яку можна використовувати в оборонному та цивільному секторах. Наприклад, для розмінування, пожежогасіння чи в сільськогосподарській сфері.
  • FuelWell — обладнання для зменшення споживання палива. Ця розробка дозволяє зменшувати споживання палива, а також викиди шкідливих речовин.
Нагадаємо, наприкінці грудня Фонд розвитку інновацій перейшов в управління Мінцифри. Це дало змогу системно реалізовувати ідеї та розвивати стартапи під координацією міністерства. А YouTube-проект «Кабінет Стартапів України» став додатковим майданчиком для промоції українських ІТ-продуктів, щоб про них дізналося якомога більше людей.
За матеріалами:
Finance.ua
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