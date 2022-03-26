Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу — Finance.ua

Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу

Вчора 16:12 — Енергетика

Європейські держави працюватимуть над створенням платформи для спільної закупівлі газу. Ініціатива відкрита і для України.

Про це написав міністр енергетики Герман Галущенко на свої сторінці у facebook, посилаючись на висновки за результатами засідання Європейської ради 24-25 березня.

Міністр зазначив, що Європа здійснює рішучі кроки для відмови від енергоресурсів держави-агресора і планує посилити співпрацю для забезпечення енергетичної безпеки континенту. А також створити механізми солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з росії.

«Ми щиро вітаємо це рішення. Адже російський газ — це зброя, як ми неодноразово наголошували. І сьогодні ця зброя ВБИВАЄ невинних українських дітей! Разом ми можемо протистояти агресії і забезпечити енергетичну безпеку на всьому континенті», — наголосив міністр.Україна має значні потужності для зберігання природного газу — найбільші підземні сховища в Європі. В ініціативі Регіонального енергетичного партнерства (RESP) Україна пропонує використовувати ці ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн.

«Україна, незважаючи на повномасштабну військову агресію з боку росії, продовжує бути потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки. Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту», — наголосив Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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