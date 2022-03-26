Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу

Вчора 16:12Енергетика
218
Європейські держави працюватимуть над створенням платформи для спільної закупівлі газу. Ініціатива відкрита і для України.
Про це написав міністр енергетики Герман Галущенко на свої сторінці у facebook, посилаючись на висновки за результатами засідання Європейської ради 24-25 березня.
Міністр зазначив, що Європа здійснює рішучі кроки для відмови від енергоресурсів держави-агресора і планує посилити співпрацю для забезпечення енергетичної безпеки континенту. А також створити механізми солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з росії.
«Ми щиро вітаємо це рішення. Адже російський газ — це зброя, як ми неодноразово наголошували. І сьогодні ця зброя ВБИВАЄ невинних українських дітей! Разом ми можемо протистояти агресії і забезпечити енергетичну безпеку на всьому континенті», — наголосив міністр.Україна має значні потужності для зберігання природного газу — найбільші підземні сховища в Європі. В ініціативі Регіонального енергетичного партнерства (RESP) Україна пропонує використовувати ці ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн.
«Україна, незважаючи на повномасштабну військову агресію з боку росії, продовжує бути потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки. Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту», — наголосив Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.