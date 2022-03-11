Українські школи відновлюють навчальний процес: де і в якому форматі — Finance.ua

Українські школи відновлюють навчальний процес: де і в якому форматі

Через два тижні війни Росії проти України деякі регіони, які найменше зачепили бойові дії, відновлюють навчальний процес у школах. Навчання проводитиметься переважно в дистанційному форматі.

Львівська область

Школи Львівщини відновлюють навчальний процес із 14 березня. У якому форматі — дистанційному, очному чи змішаному — кожна школа визначає самостійно. Детальна інформація на гарячій лінії: 0960143708, 0935473783.

Львів відновлює навчальний процес для учнів 1-11 класів у онлайн-форматі. До нього можуть приєднатися діти, які переселилися з інших регіонів, але потрібна попередня реєстрація у найближчій школі.

Одеська область

Освітній процес на Одещині відновлюється 14 березня. Навчання буде організовано з використанням дистанційних технологій. Кожна школа має забезпечити можливість навчання для тимчасово переміщених дітей.

Волинська область

Поки відомо про те, що з 14 березня відновлюється навчання у дистанційному форматі лише у школах Володимир-Волинської громади. Луцьк ще вивчає таку можливість.

Івано-Франківська область

У регіоні з 14 березня розпочнеться дистанційне навчання у школах, коледжах та ЗВО. Освітній процес організують таким чином, щоб охопити мешканців області та тих, хто виїхав за кордон або переїхав із інших областей.

Кіровоградська область

Освітній процес відновлюється з 14 березня в дистанційному режимі. При цьому окремі школи або громади можуть приймати рішення щодо додаткових канікул.

Закарпатська область

Початкові класи на Закарпатті точно відновлять очне навчання у школах з 14 березня, також запрацюють дитячі садки. Щодо формату для учнів 5-11 класів, то формат поки що визначається.

Тернопільська область

Регіон з 14 березня відновлює навчання у віддаленому форматі. Діти-переселенці можуть продовжити навчання у школах Тернополя, для цього потрібно зареєструвати у найближчій школі.

Хмельницька область

Хмельницька область відновлює навчання із 14 березня. В обласному центрі школи розпочали працювати ще 9 березня. Процес рекомендується організувати у змішаному чи дистанційному форматі.

Полтавська область

З 14 березня відновлюють роботи школи, технікуми та університети — у дистанційному форматі. Остаточне рішення — за кожною конкретною громадою.

Рівненська область

З 14 березня відновлюється дистанційне навчання у школах. ЗВО та технікуми можуть проводити навчання як у дистанційній, так і змішаній формі. Дитячі садки поки що залишаються закритими.

Чернівецька область

З 14 березня буде організовано дистанційне навчання для школярів. Як працюватимуть дитячі садки, вирішують органи місцевого самоврядування.

Дніпро

Дніпро відновило дистанційне навчання для 1-11 класів напередодні, 10 березня.

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