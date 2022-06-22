Українські розробники створили новий бот “Водійський сервіс України” (VSU bot) для зручного пошуку пального на АЗС — Finance.ua

Українські розробники створили новий бот “Водійський сервіс України” (VSU bot) для зручного пошуку пального на АЗС

Українські розробники створили новий бот «Водійський сервіс України» (VSU bot) , що збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від автомобілістів, а також за запитом користувача моніторить наявність пального та сповіщає його про всі оновлення.

Користувач, який шукає пальне, вносить дані для постійного моніторингу (тип пального, свою локацію), і щойно з’являється інформація щодо запиту, бот надсилає сповіщення. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Telegram-каналі.

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VSU bot працює і в інший бік — автомобілісти, які очікують в черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального в бот за допомогою інтерфейсу. Місто, заправка та її адреса визначаються автоматично. Користувачу достатньо вибрати зі списку тип пального, його ціну та довжину черги. Бот опрацьовує інформацію та додає її в Telegram-канал, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого повідомлення.

Щоб розпочати моніторинг пального, потрібно перейти за посиланням та натиснути кнопку «Моніторинг» після чого керуватися підказкам бота.

Щоб повідомити про наявність пального на АЗС потрібно натиснути кнопку «Повідомити про пальне».

За перші два дні роботи бот надіслав понад 5593 повідомлень користувачам в Києві: 1367 повідомлень про те, що в черзі менше ніж 10 автомобілів; 2543 повідомлення про появу А-95 бензину; 1804 повідомлення про появу дизельного пального; 1246 повідомлень про появу газу.

За словами розробників (вони створювали сервіси Gravitec.net та Piar.io), в найближчі тижні функціональність сервісу буде розширено. Так, наприклад, будуть додані персональні фільтри по окремих ділянках міста (на основі geo-позиціонування), а також підписка на оновлення даних по конкретних АЗС. Буде надана можливість додавати дані про ті АЗС, яких немає в базі бота. З’явиться інформація по статусу «пальне закінчилось», а також багато іншого, що допоможе водіям якомога швидко та просто знаходити потрібне пальне за своїми власними параметрами

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