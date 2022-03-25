Українські рітейлери за місяць війни втратили майже третину своїх торгових точок — Finance.ua
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Українські рітейлери за місяць війни втратили майже третину своїх торгових точок

Вчора 05:25Особисті фінанси
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Українські рітейлери за місяць війни втратили майже третину своїх торгових точокУкраїнські рітейлери за місяць війни втратили майже третину своїх торгових точок
Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну було закрито з тих чи інших причин 29% торгових об’єктів/магазинів.
Про це свідчать дані опитування, проведеного 18-21 березня, повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU).
«Сумарно було закрито 3973 торгові об’єкти. І це тільки прямі втрати основних фондів, пов’язані із закриттям торгових точок, не враховуючи недоотриманих прибутків підприємствами малого та середнього бізнесу», — йдеться в повідомленні.
Із 71% працюючих торгових об’єктів 15-18 % працюють в обмеженому графіку. Решта 52% діючих торгових об’єктів говорять про логістичні проблеми, складність транспортних перевезень і вчасної доставки товару, відсутність транспортних засобів для здійснення логістики, логістичного персоналу. Не менш гостро стоїть проблема наявності товару у виробників/постачальників, особливо в зонах бойових дій, що ускладнює забезпечення торгових об’єктів в даних регіонах.
Найбільша кількість закритих об’єктів фіксується в ювелірному сегменті — 1119 (85% галузі).
На другому місці за часткою втрат знаходиться fashion-рітейл. Продавці одягу, взуття та модних аксесуарів вимушено закрили 72% магазинів, або 368 точок із 510.
Не працює і трохи більше половини магазинів побутової та цифрової техніки — відкритими залишаються лише 272 магазини із 554.
Із 111 точок з продажу будівельних матеріалів залишилися відкритими лише 76, а в сегменті товарів для дому, побутової хімії та косметики було зачинено 724 магазини, або 27% галузі.
Найбільш оптимістичним виглядає фармацевтичний та продовольчий сегмент.
Так, не працюють наразі 16% аптек — 625. Супермаркети та мінімаркери зачинили загалом 580 торгових точок (17% галузі).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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