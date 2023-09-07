Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах — Finance.ua

Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

Тепер українці зможуть додавати нові бізнеси на Google Maps, а також редагувати й верифікувати профілі підприємств та інших установ. Із квітня 2022 року функції були заблоковані для українських користувачів з безпекових міркувань.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори.

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Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

«Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об'єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів», — зазначив Федоров.

Він подякував Google за зважене й справедливе рішення, яке допоможе українським підприємцям.

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Наприклад, власники переміщених бізнесів можуть змінити локацію в профілі Google Business та привернути увагу клієнтів на новому місці.

Google застосує спеціальний контроль спаму, щоб майданчик використовували за призначенням. Наразі сервіси не будуть доступні на тимчасово окупованих територіях і в регіонах, де тривають активні бойові дії.

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