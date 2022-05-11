Українські підприємці назвали головні проблеми для розвитку бізнесу (опитування) — Finance.ua

Українські підприємці назвали головні проблеми для розвитку бізнесу (опитування)

Вчора 09:11 — Особисті фінанси

Для ефективного та швидкого відновлення потрібно мати стратегію та план. Проте, як показало опитування від порталу grc.ua , майже половина українських компаній, що припинила свою діяльність, не мають конкретних планів та чекають закінчення війни. Більшість з тих компаній, що вже працюють чи планують відновлення своєї діяльності, припускають ймовірність відновлення обсягів діяльності та рівню доходів бізнесу до довоєнного рівня.

Прогнози українського бізнесу

Український бізнес висловлює стриманий оптимізм щодо прогнозів відновлення своєї комерційної діяльності зараз. Наприклад:

половина (53,1%) тих компаній, що не працюють сьогодні, взагалі не готові робити будь-які прогнози. Розглядати можливість відновлення своєї роботи вони планують лише після закінчення війни;

кожна п’ята компанія з тих, хто зараз не працює, може відновити свою комерційну діяльність у найближчі 2 місяці;

ще 10% компаній планують повернутися до роботи протягом пів року.

Що з доходами? Щодо можливості відновлення бізнесу та рівню доходів до довоєнного рівня, то трохи більше половини (57,2%) допускають такий сценарій. Інші або не готові робити прогнози на післявоєнний час, або не мають змоги відновитися взагалі.

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Більшість з тих компаній (29,1%), хто допускає ймовірність швидкого відновлення обсягів своєї комерційної діяльності до довоєнного рівня, озвучують можливість зробити це протягом 3-6 місяців. Кожна п’ята компанія (19,4%) припускає, що на відновлення знадобиться приблизно рік.

Найбільші проблеми для підприємців

Зрозуміло, що відновлення залежатиме від багатьох факторів. Вже зараз українські компанії зазначають, що найбільшими проблемами, з якими вони стикнуться після війни, будуть такі:

пошкоджена інфраструктура,

пошук співробітників,

залучення інвестицій,

відновлення логістики,

пошук нових ринків збуту.

Крім цього, згідно з прогнозами українських компаній, у процесі післявоєнного відновлення вони стикнуться з проблемою пошуку нових постачальників та нових локацій діяльності бізнесу, налагодження всіх процесів виробництва.

На які зміни чекають у майбутньому? Значна частка українських компаній впевнена, що у післявоєнний період буде відчутною галузева трансформація бізнесу. Насамперед відбуватиметься вихід на Європейський ринок. Крім цього, можливими змінами підприємці зазначили можливу зміну напряму діяльності у післявоєнний час та кооперацію з державними органами.

Цікавим фактом є те, що український бізнес планує залишатися в Україні й надалі. 80% опитаних зазначили, що не вважають можливою релокацію свого бізнесу за кордон.

З тих, хто вбачає ймовірність переїзду та подальшої діяльності їх бізнесу за кордоном, зазначають насамперед країни Європи. Найчастіше згадували Польщу, Словаччину, Португалію та Чехію.

Разом з тим, українські підприємці планують розширювати та змінювати ринки збуту своєї продукції. Про такий намір заявила майже половина опитаних (47,6%). Серед ймовірних нових ринків збуту найчастіше називалися країни Європи, зокрема, Польща, Молдова, Німеччина, Болгарія, Румунія, Чехія, Англія, Ізраїль, а також США, Грузія та Індія.

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