Українські підприємці безкоштовно користуватимуться корпоративними сервісами Google Workspace — Finance.ua
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Українські підприємці безкоштовно користуватимуться корпоративними сервісами Google Workspace

Технології&Авто
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Українські підприємці безкоштовно користуватимуться корпоративними сервісами Google Workspace
Українські підприємці безкоштовно користуватимуться корпоративними сервісами Google Workspace
Хоча з липня Google запроваджує платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, українські підприємці будуть безоплатно користуватись корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.
«Хоча з липня Google запроваджує платну передплату на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови нашого малого та середнього бізнесу», — зазначив міністр.
За його словами, до кінця повномасштабної війни ці послуги будуть безоплатними.
«Дякую Google за регулярну допомогу та підтримку України. Раніше компанія вже надала безкоштовне використання Google Workspace для українських педагогів, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні», — наголосив Федоров.
Зазначимо, що Google почав поступово згортати бізнес у РФ після вторгнення російської армії до України. Компанія підтримує український народ у боротьбі проти російської агресії та надала Україні вже $55 млн допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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