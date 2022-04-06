Українські мільярдери від початку війни втратили близько 10 млрд доларів — Finance.ua

Українські мільярдери від початку війни втратили близько 10 млрд доларів

Вчора 09:38 — Особисті фінанси

Статки українських мільярдерів, які увійшли до списку Forbes 2022 року, скоротилися в сукупності на $9,7 млрд (45%) від початку російського вторгнення в Україну.

Про це пише американська Forbes. Оцінку проводили за даними на 11 березня.

Одна з причин, чому сумарний капітал українських мільярдерів не скоротився ще сильніше, полягає в тому, що деякі з них тримають значну частину активів за межами України.

Загалом до рейтингу найбагатших людей світу увійшли сім українських мільярдерів. Їхні сукупний статки оцінюються в $11,9 млрд — на $7 млрд менше, ніж у березні минулого року, коли складався попередній рейтинг Forbes.

За минулий рік зі списку вибув екс-президент країни Петро Порошенко, але додався співзасновник Revolut Влад Яценко, статки якого оцінили в $1,1 млрд.

Порошенко вибув зі списку після того, як його капітал скоротився більш ніж наполовину — приблизно до $700 млн — на тлі того, що його кондитерська компанія Roshen втратила близько 75% своєї вартості та була змушена закрити дві фабрики у Києві та Борисполі через війну.

Найбагатші українці

Список найбагатших українців очолив власник гірничо-металургійної монополії «Метінвест» бізнесмен Рінат Ахметов, статки якого Forbes USA оцінив у $4,2 млрд. Його втрати з початку війни видання оцінило у $4,3 млрд.

Другий рядок зайняв засновник компанії «Інтерпайп», зять колишнього президента України Леоніда Кучми Віктор Пінчук зі статками $1,9 млрд, він втратив з кінця лютого, за оцінкою Forbes, $700 млн.

Замикає трійку лідерів депутат Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» та власник «Смарт Холдингу» Вадим Новінський. Його статки видання оцінює у $1,3 млрд, з моменту початку війни вони скоротилися на $2,2 млрд.

До списку найбагатших українців також увійшли бізнесмени Костянтин Жеваго, Геннадій Боголюбов, Влад Яценко та Ігор Коломойський.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

За матеріалами: Укррудпром

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.