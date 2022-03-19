Українські мережі АЗС знизили ціни на пальне — Finance.ua

Українські мережі АЗС знизили ціни на пальне

Вчора 15:00 — Енергетика

В Україні роздрібні мережі АЗС 19 березня знизили ціни на бензини і дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» за результатами оперативного моніторингу.

Зокрема, на автозаправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л відповідно, дизельне пальне — на 7,85 грн/л — до 37,05 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. — загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин і дизельне пальне на 5-7 грн/л.

В таких мережах, як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG і інших, пальне здешевшало на 2-11 грн/л.

У результаті середня ціна «двійки» по Україні знизилася на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, «п’ятірки» — на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а ціна дизпалива — до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).

18 березня уряд зменшив граничні ціни на бензин і дизельне пальне.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу на АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/літр, на «звичайне» дизпальне — 37,05 грн/літр.

Завдяки обнуленню акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ з 20% до 7% ціну на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/літр, на ДП — на 7,9 грн/літр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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