Українські мережі АЗС змінили ціни на автогаз — Finance.ua

Українські мережі АЗС змінили ціни на автогаз Вчора 19:00 — Енергетика

Українські мережі АЗС знову знизили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи" А-95″, повідомляє Enkorr.ua

Середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС по країні знизилася до 35,74 грн/л.

На станціях ОККО автогаз подешевшав на 1 грн, до 34,99 грн/л. На стільки ж знизилася ціна на продукт в мережах «Укргазвидобування», «Нефтек»" і «Авантаж 7», — до 35,00, 36,99 і 32,95 грн/л.

Мережа АЗС Mango знизила ціну на 2 гривні — до 35,19 грн/л. Shell — на 1,44 грн, до 34,89 грн/л.

Також в межах 29-50 копійок знизили ціни на автогаз мережі «БРСМ-Нафта» і «Автотранс», зараз вони становлять 34,46 і 35,48 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,58-1 грн/л подешевшав автогаз і в мережах Chipo, «Катрал», BVS та інших.

Автогаз на українських автозаправних станціях почав дешевшати з середини червня.

Станом на 11 липня 2022 року на українських АЗС продовжував дешевшати автогаз. Середня ціна на автогаз за вихідні в мережах АЗС знизилася до 36,61 грн/л.

УНІАН За матеріалами:

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