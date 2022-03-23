Українські мережі АЗС підняли ціни на автогаз — Finance.ua

Українські мережі АЗС підняли ціни на автогаз

Вчора 16:39 — Енергетика

Ціни на скраплений газ 23 березня у великих мережах АЗС України зросли на 1-2 грн/л.

Про це повідомили у « Консалтинговій групі «А-95 » за результатами оперативного моніторингу.

У роздрібній мережі «Привату» в середньому ціни підвищилися на 1,98-2 грн/л, до 22,37-22,28 грн/л.

На 1 грн/л, до 26 грн/л, зросла ціна на скраплений газ у мережах WOG та ОККО. Такі мережі, як BVS та «БРСМ-Нафта», підняли ціну на продукт на 1-1,3 грн/л.

Середня вартість СВГ по Україні 23 березня становила 24,74 грн/л (+96 коп./л до 22 березня).

Довідка Finance.ua:

20 березня в Україну ввезли першу 1000 тонн пального з Європи. В результаті ціни на АЗС знизилися на 5-10 гривень;



18 березня уряд знизив граничні ціни на бензин та дизельне пальне. З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на «звичайний» бензин для продажу на АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/літр, на «звичайне» дизпальне — 37,05 грн/літр;

а завдяки обнуленню акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ з 20% до 7%, ціна на бензин на середину березня знижена на 10,1 грн/літр, на ДП — на 7,9 грн/літр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.