Українські компанії отримають від міжнародних партнерів по 30 тисяч євро: вимоги — Finance.ua
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Українські компанії отримають від міжнародних партнерів по 30 тисяч євро: вимоги

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Швейцарія та США допоможуть у релокації українським малим і середнім підприємствам (МСП) з територій, що найбільше постраждали від російського вторгнення.
Загальний розмір допомоги від зазначених донорів складає 2,4 млн євро, повідомляє прес-служба ЄБРР.
Зазначається, що розпочата росією війна в Україні має руйнівний вплив на МСП, особливо у східних, північних та південних регіонах країни. Компанії змушені переміщуватися у більш безпечні західні регіони України для того, щоб захистити своїх працівників, зберегти обладнання і перезапустити діяльність.
МСП відіграють ключову роль у створенні робочих місць та доданої вартості в Україні. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, на них припадає приблизно 82% від загальної кількості робочих місць та 64% створеної доданої вартості у ВВП. За даними Advanter Group, лише за перші 75 днів війни компанії втратили 64-85 млрд доларів внаслідок знищення активів та порушення нормального функціонування ринків.
«Близько 80 українських компаній отримають до 30 тисяч євро кожна на відшкодування витрат, що не були попередньо оплачені іншими організаціями, пов’язаних із транспортуванням обладнання, сировини та готової продукції; пакуванням, демонтажем, налагодженням, ремонтом, орендою та придбанням обладнання; використанням приміщень: до одного місяця оренди, інженерні або ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях для зберігання обладнання та виробництва», — йдеться у повідомленні.
Компанії мають відповідати наступним вимогам:
  • мати до 500 працівників,
  • річний обіг до 50 млн євро або загальні активи до 43 млн євро,
  • не менше двох років операційної діяльності та частка українських власників — більше 50%.
Кінцевий термін подання заявок на відшкодування — 31 січня 2023 р.
За матеріалами:
УНІАН
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