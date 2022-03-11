Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни — Finance.ua

Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни

Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни

ІТ галузь України зібралf у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни.

Про це свідчать дані Асоціації IT Ukraine.

За перші 10 дні війни українські ІТ компанії зібрали:

352 млн грн на гуманітарні цілі;

183 млн грн податків авансом;

175 млн грн на підтримку ЗСУ.

Фото: Асоціації IT Ukraine

«ІТ галузь України успішно пристосувалась до роботи в нових умовах завдяки заздалегідь підготовленим планам дій бізнесу в екстремальних ситуаціях. Першочерговим пріоритетом індустрії є люди, тому компанії спрямовують великі ресурси на підтримку армії і гуманітарні проекти. ІТ фахівці з військовим досвідом приєднались до ЗСУ і ТРО, а ті з них, хто поки що не взяв зброю в руки — захищають країну на кіберфронті, працюють на своїх робочих місцях та забезпечують надходження валюти до державного бюджету. Таким чином кожний робить свій внесок у нашу перемогу», — зазначає Костянтин Васюк, виконавчий директор, Асоціація IT Ukraine.

Окрім фінансової допомоги, ІТ компанії підтримують численні волонтерські ініціативи, зокрема: збір коштів за кордоном, постачання загонам тероборони медикаментів, засобів захисту та комп’ютерного обладнання, підтримку лікарів, створення онлайн платформ для волонтерів тощо.

Довідка Finance.ua:

попри війну, 52% компаній в країні продовжили працювати, однак тільки 17% з них повідомили, що функціонують у повному обсязі.

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