Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни — Finance.ua

Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни
ІТ галузь України зібралf у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни.
Про це свідчать дані Асоціації IT Ukraine.
За перші
10 дні війни українські ІТ компанії зібрали:
352
млн грн на гуманітарні цілі;
183
млн грн податків авансом;
175
млн грн на підтримку ЗСУ.
Фото: Асоціації IT Ukraine
«ІТ
галузь України успішно пристосувалась
до роботи в нових умовах завдяки
заздалегідь підготовленим планам дій
бізнесу в екстремальних ситуаціях.
Першочерговим пріоритетом індустрії
є люди, тому компанії спрямовують великі
ресурси на підтримку армії і гуманітарні
проекти. ІТ фахівці з військовим досвідом
приєднались до ЗСУ і ТРО, а ті з них, хто
поки що не взяв зброю в руки — захищають
країну на кіберфронті, працюють на
своїх робочих місцях та забезпечують
надходження валюти до державного
бюджету. Таким чином кожний робить свій
внесок у нашу перемогу», — зазначає
Костянтин Васюк, виконавчий директор,
Асоціація IT Ukraine.
Окрім
фінансової допомоги, ІТ компанії
підтримують численні волонтерські
ініціативи, зокрема: збір коштів за
кордоном, постачання загонам тероборони
медикаментів, засобів захисту та
комп’ютерного обладнання, підтримку
лікарів, створення онлайн платформ для
волонтерів тощо.
Довідка Finance.ua:
попри війну, 52% компаній в країні продовжили працювати, однак тільки 17% з них повідомили, що функціонують у повному обсязі.