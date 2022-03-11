Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни — Finance.ua
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Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни

11.03.2022, 19:28Казна та Політика
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Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країниУкраїнські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни
ІТ галузь України зібралf у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни.
Про це свідчать дані Асоціації IT Ukraine.
За перші 10 дні війни українські ІТ компанії зібрали:
  • 352 млн грн на гуманітарні цілі;
  • 183 млн грн податків авансом;
  • 175 млн грн на підтримку ЗСУ.
Фото: Асоціації IT&nbsp;Ukraine Фото: Асоціації IT Ukraine
«ІТ галузь України успішно пристосувалась до роботи в нових умовах завдяки заздалегідь підготовленим планам дій бізнесу в екстремальних ситуаціях. Першочерговим пріоритетом індустрії є люди, тому компанії спрямовують великі ресурси на підтримку армії і гуманітарні проекти. ІТ фахівці з військовим досвідом приєднались до ЗСУ і ТРО, а ті з них, хто поки що не взяв зброю в руки — захищають країну на кіберфронті, працюють на своїх робочих місцях та забезпечують надходження валюти до державного бюджету. Таким чином кожний робить свій внесок у нашу перемогу», — зазначає Костянтин Васюк, виконавчий директор, Асоціація IT Ukraine.
Окрім фінансової допомоги, ІТ компанії підтримують численні волонтерські ініціативи, зокрема: збір коштів за кордоном, постачання загонам тероборони медикаментів, засобів захисту та комп’ютерного обладнання, підтримку лікарів, створення онлайн платформ для волонтерів тощо.

Довідка Finance.ua:

  • попри війну, 52% компаній в країні продовжили працювати, однак тільки 17% з них повідомили, що функціонують у повному обсязі.
За матеріалами: Finance.UA
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