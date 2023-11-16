Українські дипломати вже використовують ШІ у своїй роботі — Кулеба — Finance.ua

Українські дипломати вже використовують ШІ у своїй роботі — Кулеба Сьогодні 18:33

Українські дипломати вже використовують ШІ у своїй роботі — Кулеба

Українські дипломати у 2023 році почали використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні на хакатоні Equallity Hackaton.

Він розповів, що в МЗС використовують ШІ, зокрема, для аналізу великих масивів даних, розробки комунікаційних стратегій і матеріалів, аналітики, пошукових запитів та оптимізації робочого часу.

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Кулеба зазначив, що «модність» теми ШІ є нормальним явищем, адже кожна нова технологія викликає підвищений ентузіазм та водночас підвищенні страхи.

«Очевидно, що ця технологія вже змінює цілу низку сфер життя, а також створює нові виклики», — сказав міністр.

Зокрема, він наголосив, що ні росія, ні інші режими не повинні мати можливість використати нові технології для поширення терору, агресії та порушення прав людини. Кулеба додав, що необхідно розробити етичні рішення щодо ШІ, що базуються на повазі до прав людини, рівності та різноманіття.

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Нагадаємо, Україна підписала декларацію Блетчлі — документ, у якому уряди різних країн домовились об'єднати зусилля щодо безпеки штучного інтелекту.

Декларацію підписали під час міжнародного заходу з безпеки штучного інтелекту AI Safety Summit, який відбувся 1−2 листопада у Великій Британії. У ньому взяли участь представники урядів 29 країн.

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