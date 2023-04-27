Українські діти в Чехії можуть отримати новий грант: як подати заявку — Finance.ua

Українські діти в Чехії можуть отримати новий грант: як подати заявку Сьогодні 13:36 — Особисті фінанси

Українські діти в Чехії можуть отримати новий грант: як подати заявку

Найближчим часом у Чеській Республіці очікується запуск нового гранту. Він буде направлений на допомогу українським біженцям, а саме — дітям. Так, Чеська Рада у справах дітей та молоді запускає грант у межах проєкту «Даруємо гуртки дітям». Дізнайтеся детальніше, як податися та хто може отримати допомогу.

Грант для українських родин спрямований на підтримку організації свят, активного дозвілля та шкіл на свіжому повітрі.

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Очікується, що сума виплат буде становити 1 000 крон. Ця допомога розрахована на оплату літніх, денних та спортивних дитячих таборів, шкіл на свіжому повітрі та різноманітних екскурсій.

На допомогу можуть розраховувати сім’ї українських біженців з дітьми віком від 3 до 18 років, які наразі проживають у Чехії на підставі «Víza za účelem strpění» або «Víza za účelem dočasné ochrany».

Як оформити допомогу?

Зареєструватись як абітурієнт на платформі «Активне місто»;

Обрати курси, які доступні у вашому регіоні;

Уточнити наявність вільних місць на обраному курсі та обговорити прийом дитини;

Оформити запит на платформі;

Прикріпити необхідні документи та обрати організацію, в які потрібно перерахувати кошти.

Зауважте, що подати заявку на отримання нового гранту у Чехії можна до 15 травня 2023 року.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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