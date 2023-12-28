Українські будматеріали у відбудові можуть забезпечити мінімум 1,5 млрд доларів до Пенсійного фонду, — Шуляк — Finance.ua
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Українські будматеріали у відбудові можуть забезпечити мінімум 1,5 млрд доларів до Пенсійного фонду, — Шуляк

Казна та Політика
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Українські будматеріали у відбудові можуть забезпечити мінімум 1,5 млрд доларів до Пенсійного фонду, — Шуляк
Українські будматеріали у відбудові можуть забезпечити мінімум 1,5 млрд доларів до Пенсійного фонду, — Шуляк, www.freepik.com
Для повоєнної відбудови України потрібні якісні будівельні матеріали. В Україні є і величезний потенціал для їх вироблення, і такий же попит на них. Втім, щодо деяких будівельних категорій продукції існує суттєвий дефіцит, а брак якісної продукції до цього часу перекриває фальсифікат.
Про це повідомляє головп комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
За її словами, згідно з останніми дослідженнями ринку будівельних матеріалів, 90% всього необхідного для післявоєнних відновлення і відбудови можуть забезпечити саме вітчизняні виробники. Втім, в деяких категоріях продукції відчувається суттєвий дефіцит.
Зокрема, йдеться про виробництво бетону, цементу, ПВХ, теплоізоляційних матеріалів і навіть скла — жодного заводу, який би займався його виробництвом в Україні немає.
«Відбудова України, яка буде відбуватися за принципами Build Back Better, неможлива при застосуванні низькоякісних будматеріалів, які, на відміну від ЄС, в Україні і досі присутні у великій кількості. Наша проблема — величезний ринок фальсификату. Зокрема, у сегменті цементу його може бути до 40%. Аналогічна проблема на ринку вікон і дверей, адже те, що декларується як енергоефективне, взагалі не відповідає дійсності, але можливості перевірити це у споживача немає. Це ми бачимо, зокрема по програмі єВідновлення», — наголосила голова профільного комітету.
Саме тому, за словами Шуляк, зараз найбільш підходящий момент для створення гідних умов на ринку для виробників, що захочуть працювати в цих сегментах. На її думку, якщо запустити всі ці потужності, фінансовий профіт становитиме близько 63 млрд дол. Причому, 5,5 млрд дол з них зможуть піти сплату податків, щонайменше 1,5 млрд дол — до Пенсійного фонду. Крім цього, це величезна кількість нових робочих місць, зарплата на яких сукупно становитиме 5,6 млрд дол.
«І все це — лише у короткостроковій перспективі. Довгострокова — вихід наших виробників на ринок ЄС, але це неможливо без повноцінної імплементації Регламенту ЄС 305/2011. Для будівельної продукції він означає якість, яка необхідна для нашої відбудови», — підсумувала Шуляк.
Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні вже діють щонайменше 1300 гармонізованих стандартів ЄС, але для повноцінної імплементації ще біля 150 потрібно прийняти. Цим наразі займається Міністерство економіки разом з Національним органом стандартизації.
Крім цього, в Україні почали працювати над створенням мережі лабораторій, які перевірятимуть будматеріали на відповідність євростандартам. На сьогодні їх вже 13.
За матеріалами:
РБК-Україна
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