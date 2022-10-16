Українські біженці у Польщі можуть залишитися без житла — Finance.ua
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Українські біженці у Польщі можуть залишитися без житла

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Поляки, які приймали українців у своїх домівках, все частіше відмовляються від участі в цій програмі допомоги. Через це біженці можуть залишитися без даху над головою, попереджають правозахисники.
На що очкувати українцям у Польщі, розповідає на ukrayina.pl.
За останніми даними Агентсва ООН у справах біженців, майже півтора мільйона українців оформили у Польщі статус тимчасового захисту від початку війни.
У перші 4 місяці від дати прибуття українцям надавали житло з харчуванням як у польських родинах, так і в приватних пансіонатах, літніх таборах і готелях. За це держава компенсувала 40 злотих (приблизно 300 гривень) за людину на добу.
Зараз охочих надати прихисток українським біженцям все менше — на настрої поляків впливає інфляція та зниження рівня життя.
«Згідно зі сигналами, які надходять до мене, багато людей, що вирішили прийняти біженців війни відразу після прибуття в нашу країну, незабаром не зможуть продовжувати надавати їм допомогу через брак фінансів», — написав у листі до прем’єр-міністра Матеуша Моравецького польський Уповноважений з прав людини Марцін Вінчек.
За його словами, поляки не мають змоги продовжувати допомагати через витрати. Останнім часом фінансове становище багатьох людей погіршується через зростання цін і значне збільшення витрат на утримання житла. Ці чинники незабаром можуть призвести до бездомності багатьох біженців.
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Влада пропонує вирішувати це питання, шукаючи вільне житло в регіонах. Наприклад, порожні будинки ремонтуватимуть та приводитимуть у житловий стан, створять запас квартир для оренди із невикористаного приватного житла чи муніципальних приміщень.
У колективних місцях проживання біженців планують ввести 50% оплату за довготривале перебування. Це рішення може вступити в силу вже в листопаді.
За матеріалами:
РБК-Україна
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