Українські біженці оцінили своє становище у країні перебування — Finance.ua

Українські біженці оцінили своє становище у країні перебування Вчора 14:25 — Особисті фінанси

Українські біженці оцінили своє становище у країні перебування

Більшість українських біженців зазначають, що грошей їм вистачає лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей. Тільки 1% українців можуть собі дозволити придбати практично все, що хочуть.

Про це повідомляє Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. Були опитані 511 біженців у 30 країнах.

Оцінка біженцями свого становища в країні перебування

82% респондентів відповіли, що в країні перебування отримали статус тимчасового захисту, 1% — що отримали статус біженця, 1% мають посвідку на постійне проживання, 4% подали чи подають документи на отримання статусу тимчасового захисту, 0,8% подали чи подають документи на отримання статусу біженця, 10% не мають статусу тимчасового захисту чи біженця і не подавали документи (найбільше таких серед біженців, які перебувають у країнах, що не входять до Європейського Союзу — 51%).

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Говорячи про основне джерело засобів існування, 28% респондентів називають матеріальну допомогу з різних джерел (помітно частіше таку відповідь дають біженці в Німеччині — 48%), 19% — попередні грошові заощадження, 12% — постійну роботу в країні перебування, 12% — тимчасову роботу (чи підробітки) в країні перебування, 0,6% — доходи від бізнесу в країні перебування, 0,2% — студентську стипендію в країні перебування, 9% — дистанційну роботу в Україні, 0,8% — доходи від бізнесу в Україні, 2% — пенсію.

Труднощі, з якими стикаються

Незнання мови країни перебування як головну проблему називають 65% біженців (частіше про неї повідомляють українські біженці в Німеччині — 80%). Ще 35% респондентів назвали серед проблем труднощі в комунікації з місцевим населенням через незнання мови.

Серед головних проблем, що їх турбують, 43% біженців також назвали матеріальні проблеми, нестачу грошей (помітно рідше таку відповідь дають біженці, що перебувають в Німеччині — 25%).

Оцінюючи власне матеріальне становище в країні перебування, найчастіше респонденти зазначають, що їм грошей вистачає лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей (таку відповідь дають 59,5%), ще 12% відповіли, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, 21% — що у цілому на життя вистачає, 5,5% — що живуть забезпечено, і 1% — що можуть собі дозволити придбати практично все, що хочуть.

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При тому, що власний «довоєнний» рівень добробуту в Україні респонденти оцінюють значно вище — 45% відповіли, що до війни жили забезпечено, 15% — що могли собі дозволити придбати практично все, що хотіли, 26% — що в цілому на життя вистачало, 11% — що вистачало лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, і 2% — що ледве зводили кінці з кінцями.

42% респондентів серед проблем, що їх турбують під час перебування за кордоном, назвали проблеми із влаштуванням на роботу, 32% — проблему з винайму житла в оренду, 21,5% — відсутність житла, 15% — некомфортне житло. 31% назвали проблеми з лікуванням, медичним забезпеченням, 22% — бюрократичні проблеми з оформленням матеріальної допомоги, отриманням статусу тимчасового захисту чи біженця (найрідше на це вказують біженці у Польщі (5%), частіше — біженці в Німеччині (49%), 14% — проблеми з організацією навчання дітей, 13,5% проблеми з організацією дозвілля дітей.

Чи отримують допомогу

Відповідаючи на запитання, чи отримували вони будь-яку допомогу під час перебування за кордоном, 78,5% респондентів відповіли, що отримували допомогу від державних органів країни перебування (серед біженців, що перебувають у країнах, які не входять до ЄС, таку відповідь дають лише 33%), 32% отримували допомогу від волонтерських організацій, 23% — від родичів, знайомих, друзів, 14% — від закордонних фондів, установ, підприємств (помітно частіше — у Польщі (30%) та країнах поза ЄС (27%)), 13% — від релігійних організацій, 6% — від Української держави, 4,5% — від підприємства, на якому працюють (чи працювали). 7% опитаних відповіли, що не отримували жодної допомоги.

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