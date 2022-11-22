Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили з початку року — Finance.ua

Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили з початку року Сьогодні 11:03 — Фондовий ринок

Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки отримали 11 млрд грн чистого прибутку за січень — жовтень 2022 року порівняно з 58,4 млрд грн чистого прибутку за січень — жовтень 2021 року. Четвертий місяць поспіль банківська система зберігає прибутковість.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Загалом же, за даними НБУ, доходи банків зросли на 32% у порівнянні з результатом січня — жовтня 2021 року і становили 286,9 млрд грн. При цьому зросли і витрати — на 73% до 275,9 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 14,1 рази до 107 млрд грн.

За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 14 разів порівняно з січнем-жовтнем 2021 року — до 106,983 млрд гривень.

Як повідомлялось раніше, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Довідка Finance.ua:

збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень. Однак уже в липні було зафіксовано прибуток — 3,407 млрд гривень;

як повідомляв Опендатабот, за 8 місяців цього року 42 банки отримали прибуток — 23,9 млрд грн, а 26 — збитки у розмірі 16 млрд грн. Наразі збитковими є 38% установ;

у Нацбанку зазначали, що станом на 1 квітня 2022 року найбільш збитковим серед державних банків був Укрексімбанк. Збитки банку в першому кварталі 2022 року становили 2,019 млрд грн. У групі банків з іноземним капіталом найбільші збитки отримав ОТП Банк — 834,5 млн грн, а серед банків із приватним капіталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.