Українські банки піддаються інформатакам з боку рф, — Дубас — Finance.ua
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Українські банки піддаються інформатакам з боку рф, — Дубас

Казна та Політика
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Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас заявив, що вітчизняні банки вже тривалий час піддаються інформаційним атакам з боку країни-агресора. Метою ініціаторів інформаційних диверсій є паніка.
Про це повідомляє глава АУБ.
«Національний банк України, Асоціація українських банків та банки спрацювали в умовах військової агресії блискавично, і банківська система встояла. Наразі, банківська система є високоліквідною і готовою до викликів », - зазначив глава АУБ.
Водночас, за його словами, атакують всі банки. І великі, і не дуже, і з державним капіталом, і приватні з вітчизняними акціонерами, і з закордонними власниками.
Наприклад, голова правління «Альянс банку» Юлія Фролова публічно заявляла, що банк зіткнувся з поширенням фейкової інформації щодо фінансового стану та правомірності дій установи. Глава банку закликала довіряти лише офіційним даним. Зокрема, перевіряти інформацію щодо поточного стан банківського сектору у звіті Національного банку України про фінансову стабільність.
Андрій Дубас впевнений, що метою інформаційних диверсій була і є стабільність української банківської системи, яка встояла навіть у найкритичніші дні війни.
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«Якщо йшлося про великі чи державні банки, то намагалися злякати зміною умовобслуговування чи то роздмухували невеликі технічні негаразди. Причому намагалися подати інформацію в апокаліптичному тоні. Коли атакували відносно невеликі установи — зачіпали питання акціонерів. Фейки, які вкидали в інфопростір, були часто старі і давно спростовані», — вказав глава АУБ.
Він також закликав усіх фільтрувати інформацію, що виходить з неперевірених джерел, і дотримуватися інформаційної гігієни, особливо коли мова йде про фінансові питання і не грати на руку агресору.
«Усі ці списки нібито неспроможних банків, що виникають там і тут в анонімних джерелах, — фейк. Нагадаю, що в червні заступник голови НБУ Ярослав Матузка повідомив, що жоден український банк не є в статусі проблемного», — резюмував Андрій Дубас.
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