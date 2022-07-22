Українські банки піддаються інформатакам з боку рф, — Дубас — Finance.ua

Українські банки піддаються інформатакам з боку рф, — Дубас Вчора 15:33 — Казна та Політика

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас заявив, що вітчизняні банки вже тривалий час піддаються інформаційним атакам з боку країни-агресора. Метою ініціаторів інформаційних диверсій є паніка.

Про це повідомляє глава АУБ.

«Національний банк України, Асоціація українських банків та банки спрацювали в умовах військової агресії блискавично, і банківська система встояла. Наразі, банківська система є високоліквідною і готовою до викликів », - зазначив глава АУБ.

Водночас, за його словами, атакують всі банки. І великі, і не дуже, і з державним капіталом, і приватні з вітчизняними акціонерами, і з закордонними власниками.

Наприклад, голова правління « Альянс банк у» Юлія Фролова публічно заявляла, що банк зіткнувся з поширенням фейкової інформації щодо фінансового стану та правомірності дій установи. Глава банку закликала довіряти лише офіційним даним. Зокрема, перевіряти інформацію щодо поточного стан банківського сектору у звіті Національного банку України про фінансову стабільність.

Андрій Дубас впевнений, що метою інформаційних диверсій була і є стабільність української банківської системи, яка встояла навіть у найкритичніші дні війни.

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«Якщо йшлося про великі чи державні банки, то намагалися злякати зміною умовобслуговування чи то роздмухували невеликі технічні негаразди. Причому намагалися подати інформацію в апокаліптичному тоні. Коли атакували відносно невеликі установи — зачіпали питання акціонерів. Фейки, які вкидали в інфопростір, були часто старі і давно спростовані», — вказав глава АУБ.

Він також закликав усіх фільтрувати інформацію, що виходить з неперевірених джерел, і дотримуватися інформаційної гігієни, особливо коли мова йде про фінансові питання і не грати на руку агресору.

«Усі ці списки нібито неспроможних банків, що виникають там і тут в анонімних джерелах, — фейк. Нагадаю, що в червні заступник голови НБУ Ярослав Матузка повідомив, що жоден український банк не є в статусі проблемного», — резюмував Андрій Дубас.

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