Українські АЗС долучилися до свідомого споживання електроенергії — Finance.ua

Українські АЗС долучилися до свідомого споживання електроенергії
Мережі автозаправних станцій (АЗС) долучилися до ініціативи економного споживання електроенергії.
Про це повідомляється на сторінках мереж у Facebook.
Однією з перших до цієї ініціативи долучилася мережа АЗК WOG.
«Ми підтримуємо заклик органів державної влади щодо економії електроенергії. Відсьогодні мережа АЗК WOG обмежує використання електроенергії і освітлення автозаправних комплексів», — повідомили у мережі.
Не залишилася осторонь і компанія ОККО.
«Приєднуємося, почали з офісів компанії у всіх регіонах. Економимо у пікові години у всіх приміщеннях, де це можливо. Над іншими варіантами працюємо», — йдеться у повідомленні.
Підтримали ініціативу і в мережі АЗК Socar, обмеживши споживання електроенергії і зменшивши використання освітлення на автозаправних комплексах.
«Ми оптимізували споживання електроенергії, але не якість і сервіс», — зазначили у мережі.
Раніше повідомлялось, що великі мережі підняли ціни на автогаз.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною