​​Українське підприємство збільшило випуск легкових авто — Finance.ua

Українське підприємство збільшило випуск легкових авто
Закарпатський завод «Єврокар» у вересні виготовив 408 легкових автомобілів марки Škoda.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з торішнім показником обсяги складання на Єврокарі зросли на 20%, а відносно серпня 2022 року збільшились майже у 2,8 раза.
Всього, за дев’ять місяців з початку року з заводу вийшло 1515 автомобілів, що на 56% менше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.
Довідка Finance.ua:
- у вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази до 15,7 тис. одиниць;
- у вересні на ринку нових легкових авто було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Це на 16% більше, ніж у серпні, однак у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились у 2,8 раза.
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