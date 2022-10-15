​​Українське підприємство збільшило випуск легкових авто — Finance.ua

​​Українське підприємство збільшило випуск легкових авто Вчора 06:20 — Казна та Політика

​​Українське підприємство збільшило випуск легкових авто

Закарпатський завод «Єврокар» у вересні виготовив 408 легкових автомобілів марки Škoda.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з торішнім показником обсяги складання на Єврокарі зросли на 20%, а відносно серпня 2022 року збільшились майже у 2,8 раза.

Всього, за дев’ять місяців з початку року з заводу вийшло 1515 автомобілів, що на 56% менше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.

Довідка Finance.ua:

у вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази до 15,7 тис. одиниць;

у вересні на ринку нових легкових авто було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Це на 16% більше, ніж у серпні, однак у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились у 2,8 раза.



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