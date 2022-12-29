Українське бюро кредитних історій спрощує процес оплати рахунків для бізнес-клієнтів — Finance.ua
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Українське бюро кредитних історій спрощує процес оплати рахунків для бізнес-клієнтів

Кредит&Депозит
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Українське бюро кредитних історій спрощує процес оплати рахунків для бізнес-клієнтів
Українське бюро кредитних історій спрощує процес оплати рахунків для бізнес-клієнтів
Українське бюро кредитних історій (УБКІ) у грудні впровадило сервіс «Інвойсинг» від ПриватБанку для виставлення рахунків та прийому платежів від бізнес-клієнтів, які працюють за передоплатою.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Що це за сервіс

Користувачу не треба вносити реквізити та призначення платежу.
Це дозволяє суттєво пришвидшити процедуру оплати та виключає можливі помилки ручного вводу.
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Керівник відділу маркетингу та продажів УБКІ Мала Олена розповідає: «Частина наших партнерів вже спробувала спрощений спосіб внесення коштів на свій бізнес рахунок та оцінила його зручність. Оплата відбувається в декілька кліків — в кабінеті партнера УБКІ користувач запитує рахунок-фактуру, отримує посилання на сформований рахунок з автоматично заповненими реквізитами та, натиснувши „Оплатити“, може одразу здійснити платіж у своєму кабінету „Приват24 для бізнесу“.»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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