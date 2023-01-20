Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР — Finance.ua

Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР

Українська універсальна біржа в тестовому режимі розпочала публікацію тижневих та місячних індексів цін на круглі лісоматеріали та деревину дров‘яну. Розрахунки робляться на основі результатів біржових торгів.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

«Розрахунок індексу цін на окремі групи товарів є загальноприйнятою світовою практикою. Її використання сприятиме більш ефективному та прозорому продажу деревини», — йдеться на сайті НКЦПФР.

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Зазначають, що інструмент дозволить учасникам ринку та іншим зацікавленим сторонам робити аналіз ситуації та ринку та будувати стратегії закупівель на майбутнє.

Найближчим часом також має з’явитися ще й щоденний індекс, анонсують у Нацкомісії.

Нагадаємо, з липня 2021 року необроблена деревина має реалізовуватись виключно на товарних біржах, які мають відповідну ліцензію від НКЦПФР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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