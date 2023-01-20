Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР — Finance.ua

Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР
Українська універсальна біржа в тестовому режимі розпочала публікацію тижневих та місячних індексів цін на круглі лісоматеріали та деревину дров‘яну. Розрахунки робляться на основі результатів біржових торгів.
Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
«Розрахунок індексу цін на окремі групи товарів є загальноприйнятою світовою практикою. Її використання сприятиме більш ефективному та прозорому продажу деревини», — йдеться на сайті НКЦПФР.
Зазначають, що інструмент дозволить учасникам ринку та іншим зацікавленим сторонам робити аналіз ситуації та ринку та будувати стратегії закупівель на майбутнє.
Найближчим часом також має з’явитися ще й щоденний індекс, анонсують у Нацкомісії.
Нагадаємо, з липня 2021 року необроблена деревина має реалізовуватись виключно на товарних біржах, які мають відповідну ліцензію від НКЦПФР.
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