Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР — Finance.ua
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Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР

Фондовий ринок
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Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР
Українська універсальна біржа запустила індекси цін на необроблену деревину – НКЦПФР
Українська універсальна біржа в тестовому режимі розпочала публікацію тижневих та місячних індексів цін на круглі лісоматеріали та деревину дров‘яну. Розрахунки робляться на основі результатів біржових торгів.
Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
«Розрахунок індексу цін на окремі групи товарів є загальноприйнятою світовою практикою. Її використання сприятиме більш ефективному та прозорому продажу деревини», — йдеться на сайті НКЦПФР.
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Зазначають, що інструмент дозволить учасникам ринку та іншим зацікавленим сторонам робити аналіз ситуації та ринку та будувати стратегії закупівель на майбутнє.
Найближчим часом також має з’явитися ще й щоденний індекс, анонсують у Нацкомісії.
Нагадаємо, з липня 2021 року необроблена деревина має реалізовуватись виключно на товарних біржах, які мають відповідну ліцензію від НКЦПФР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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