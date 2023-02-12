Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат — Finance.ua

Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат
Підприємства роздрібної торгівлі в Україні очікують збільшення кількості замовлень та підвищення цін у І кварталі 2023 року.
Про це свідчать результати опитування компаній щодо перспектив ділової активності, оприлюднені Державною службою статистики.
За даними Держстату, у І кварталі 2023 року індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі підвищився порівняно з ІV кварталом 2022 року на 3,4 пункта і становить плюс 10%.
Очікування щодо обсягу продажу (обороту) у І кварталі цього року становлять плюс 7%. Оцінка поточного обсягу запасів товарів — мінус 5%.
Загалом бізнес, що працює у сфері роздрібної торгівлі, у січні-березні 2023 року очікує такі зміни порівняно до жовтня-грудня 2022 року:
- збільшення обсягу замовлень товарів у роздрібній торгівлі;
- уповільнення темпів зменшення кількості працівників на підприємствах роздрібної торгівлі;
- зростання цін товарів у роздрібній торгівлі.
Нагадаємо, за даними звіту Держстату «Очікування промислових підприємств у січні 2023 року», українські промислові підприємства прогнозують зростання цін та жаліються на низький попит.
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