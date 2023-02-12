Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат

Особисті фінанси
21
Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат
Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат
Підприємства роздрібної торгівлі в Україні очікують збільшення кількості замовлень та підвищення цін у І кварталі 2023 року.
Про це свідчать результати опитування компаній щодо перспектив ділової активності, оприлюднені Державною службою статистики.
За даними Держстату, у І кварталі 2023 року індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі підвищився порівняно з ІV кварталом 2022 року на 3,4 пункта і становить плюс 10%.
Читайте також
Очікування щодо обсягу продажу (обороту) у І кварталі цього року становлять плюс 7%. Оцінка поточного обсягу запасів товарів — мінус 5%.
Загалом бізнес, що працює у сфері роздрібної торгівлі, у січні-березні 2023 року очікує такі зміни порівняно до жовтня-грудня 2022 року:
  • збільшення обсягу замовлень товарів у роздрібній торгівлі;
  • уповільнення темпів зменшення кількості працівників на підприємствах роздрібної торгівлі;
  • зростання цін товарів у роздрібній торгівлі.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, за даними звіту Держстату «Очікування промислових підприємств у січні 2023 року», українські промислові підприємства прогнозують зростання цін та жаліються на низький попит.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.