Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат — Finance.ua

Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат Сьогодні 05:41 — Особисті фінанси

Українська торгівля очікує на пожвавлення до квітня 2023 року — Держстат

Підприємства роздрібної торгівлі в Україні очікують збільшення кількості замовлень та підвищення цін у І кварталі 2023 року.

Про це свідчать результати опитування компаній щодо перспектив ділової активності, оприлюднені Державною службою статистики.

За даними Держстату, у І кварталі 2023 року індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі підвищився порівняно з ІV кварталом 2022 року на 3,4 пункта і становить плюс 10%.

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Очікування щодо обсягу продажу (обороту) у І кварталі цього року становлять плюс 7%. Оцінка поточного обсягу запасів товарів — мінус 5%.

Загалом бізнес, що працює у сфері роздрібної торгівлі, у січні-березні 2023 року очікує такі зміни порівняно до жовтня-грудня 2022 року:

збільшення обсягу замовлень товарів у роздрібній торгівлі;

уповільнення темпів зменшення кількості працівників на підприємствах роздрібної торгівлі;

зростання цін товарів у роздрібній торгівлі.

Нагадаємо, за даними звіту Держстату «Очікування промислових підприємств у січні 2023 року», українські промислові підприємства прогнозують зростання цін та жаліються на низький попит.

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