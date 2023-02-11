Українська студія дизайну представила проект модульного мікробудинку в Карпатах (фото) — Finance.ua

Українська студія дизайну представила проект модульного мікробудинку в Карпатах (фото) Сьогодні 02:30 — Нерухомість

Студія дизайну інтер’єру Between the Walls поділилася проектом невеликих модульних будинків, які підійдуть для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Після перемоги такий формат житла можна використати у сфері туризму.

Перший проект мікробудинку планують розмістити у селі Ділове на Закарпатті. Чим особливі такі поселення, дізнаємося далі.

Як розповіли у Between the Walls, такі будинки розраховані на проживання однієї пари. Площа будинку складає 22 квадратні метри.

Будинок пропонують зробити у формі шестикутника, щоб вийшло зручне планування. Натхненням для такого рішення стали модерністські малі архітектурні форми, наприклад, автобусні зупинки, які будували на території України у 50-х роках минулого століття.

Умовно будинок можна розділити на чотири частини:

металева опора;

основна єдина конструкція зі стін та підлог;

вікна,

покрівля.

Кожна частина накладається одна на одну, нагадуючи конструктор.

Основною сировиною обрали бетонні плити з мармуровою крихтою. У селі розташований мармуровий кар’єр, який уже кілька років не працює. Архітектори вважають, що виробництво плит могло б відновити його роботу та сприяти працевлаштуванню безробітних внутрішньо переміщених чоловіків.

Телеканал 24 За матеріалами:

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