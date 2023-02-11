Українська студія дизайну представила проект модульного мікробудинку в Карпатах (фото) — Finance.ua
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Українська студія дизайну представила проект модульного мікробудинку в Карпатах (фото)

Нерухомість
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Українська студія дизайну представила проект модульного мікробудинку в Карпатах (фото)
Студія дизайну інтер’єру Between the Walls поділилася проектом невеликих модульних будинків, які підійдуть для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Після перемоги такий формат житла можна використати у сфері туризму.
Перший проект мікробудинку планують розмістити у селі Ділове на Закарпатті. Чим особливі такі поселення, дізнаємося далі.
Як розповіли у Between the Walls, такі будинки розраховані на проживання однієї пари. Площа будинку складає 22 квадратні метри.
Будинок пропонують зробити у формі шестикутника, щоб вийшло зручне планування. Натхненням для такого рішення стали модерністські малі архітектурні форми, наприклад, автобусні зупинки, які будували на території України у 50-х роках минулого століття.
Умовно будинок можна розділити на чотири частини:
  • металева опора;
  • основна єдина конструкція зі стін та підлог;
  • вікна,
  • покрівля.
Кожна частина накладається одна на одну, нагадуючи конструктор.
Основною сировиною обрали бетонні плити з мармуровою крихтою. У селі розташований мармуровий кар’єр, який уже кілька років не працює. Архітектори вважають, що виробництво плит могло б відновити його роботу та сприяти працевлаштуванню безробітних внутрішньо переміщених чоловіків.
За матеріалами:
Телеканал 24
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