Українська металургія поступово відновлює роботу, — WSJ — Finance.ua
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Українська металургія поступово відновлює роботу, — WSJ

Вчора 06:12Енергетика
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Українська металургія поступово відновлює роботу, а найбільші компанії перезапускають свої підприємства.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зокрема, плани із запуску своїх потужностей, незважаючи на низку логістичних проблем, анонсували «Метінвест» та «Арселор Міттал».
«Перезапуск є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка сильно постраждала від російського вторгнення. Велика сталеливарна промисловість України законсервувала свою діяльність через побоювання щодо безпеки та труднощів з постачанням та експортом готової продукції», — зазначає видання.
Так, «Метінвест» запускає дві з чотирьох доменних печей на комбінаті «Запоріжсталь», підприємства в Маріуполі та Авдіївці, згідно з коментарем компанії, зазнали збитків внаслідок бойових дій.
«Поки не буде зупинено активну фазу російської військової агресії та відновлено надійні канали зв’язку із заводами, оцінити її вплив на заводи групи неможливо», — зазначили в «Метінвесті».
«АрселорМіттал» Кривий Ріг цього тижня задув доменну піч № 6, у планах підприємства — до 2 травня запустити домну № 8, а до 10 травня — розпочати експортувати залізорудний концентрат із рудозбагачувальної фабрики.
Вартість гарячекатаного рулона в Європі зросла на 43% із 943,75 євро за метричну тонну 24 лютого до 1348,50 євро за тонну 11 квітня.
За матеріалами: РБК-Україна
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