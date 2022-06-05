Українська компанія розробляє електромобіль зі швидкою заміною акумуляторів — Finance.ua

Українська компанія розробляє електромобіль зі швидкою заміною акумуляторів

Українська компанія розробляє електромобіль зі швидкою заміною акумуляторів

Запорізька компанія Інфоком ЛТД повідомила, що вона спільно з виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою «народного електроавтомобіля» зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.

Окрім цього релізу, « Інфоком ЛТД » надав комп’ютерні малюнки майбутнього автомобіля. На них зображено авто А-класу, в багажнику якого знаходяться зйомні акумуляторні батареї. Автомобіль стоїть біля станції заміни АКБ.

Подібна ідея не нова — вона розроблялася багатьма виробниками електромобілів, у тому числі Renault. Однак досі найбільш розповсюдженими автомобілями залишаються ті, батареї яких постійно закріплені в машині та заряджаються від зовнішнього джерела.

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