Українська компанія розробляє електромобіль зі швидкою заміною акумуляторів — Finance.ua

Українська компанія розробляє електромобіль зі швидкою заміною акумуляторів
Запорізька компанія Інфоком ЛТД повідомила, що вона спільно з виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою «народного електроавтомобіля» зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.
Окрім цього релізу, «Інфоком ЛТД» надав комп’ютерні малюнки майбутнього автомобіля. На них зображено авто А-класу, в багажнику якого знаходяться зйомні акумуляторні батареї. Автомобіль стоїть біля станції заміни АКБ.
Подібна ідея не нова — вона розроблялася багатьма виробниками електромобілів, у тому числі Renault. Однак досі найбільш розповсюдженими автомобілями залишаються ті, батареї яких постійно закріплені в машині та заряджаються від зовнішнього джерела.