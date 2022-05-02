Українська компанія хотіла вивести за кордон 1,2 млн доларів через фіктивний імпорт — Finance.ua
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Українська компанія хотіла вивести за кордон 1,2 млн доларів через фіктивний імпорт

Вчора 14:10Фондовий ринок
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Українське аграрне підприємство намагалася незаконно вивести 1,2 млн доларів до болгарського банку, але правоохоронці заблокували платіж.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, Офіс генерального прокурора.
Правоохоронці з’ясували, що ці кошти підприємство намагалося незаконно вивести на рахунок іншого підприємства у болгарському банку.
Для цього вони уклали удаваний договір про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал у Миколаєві. Договір було укладено в березні 2022 року, коли в місті та області тривали активні бойові дії.
Це унеможливлювало фактичну перевалку вантажів в портах регіону, що свідчить про фіктивність цієї угоди та спробу легалізувати кошти. Відтак суд за клопотанням прокурорів ОГП наклав арешт на 1,2 млн доларів, які знаходилися на банківських рахунках українського підприємства.
За матеріалами: Економічна Правда
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